La secretaria electoral María Monserrat Campos Álvarez dio algunas precisiones respecto a los comicios de este domingo 22 de octubre, operativo que ya comenzó con el armado de urnas y la distribución de los lotes de boletas que acercaron las agrupaciones políticas para enviar a las mesas, conforme el cronograma.

Entrevistada por el móvil de LU12 AM680, indicó que las urnas de las localidades del interior “ya las enviamos junto con las boletas que trajeron el día lunes” y “las mandamos a cada una de las localidades para que las puedan repartir el sábado, cuando el comando vaya a cada uno de los establecimientos de votación y comience el operativo para el domingo”, manifestó.

La funcionaria confirmó -como adelantó La Opinión Austral– que son más boletas que en las PASO de agosto. En Río Gallegos son 64 modelos y en Caleta Olivia 69, ambas localidades donde más se van a encontrar dentro del cuarto oscuro. Y detalló que son siete las categorías que estarán en pugna en la próxima elección: presidente y vicepresidente de la nación, parlamentario del Mercosur distrito nacional, senadores nacionales, diputados nacionales, parlamentario distrito regional, intendente y concejales, comisionado o presidente de comisión de fomento.

“Esas son las siete categorías que vamos a ver dentro del cuarto oscuro“, dijo y añadió: “La mayor cantidad de boletas son de siete tramos, aunque hay algunas que no tienen esos tramos porque no tienen candidato a presidente o candidatos a presidente que a su vez no tienen representación local”, aclaró.

Sobre los establecimientos que van a estar disponibles para sufragar, Monserrat Campos Álvarez indicó que son los mismos con los que se vienen manejando hace años, exactamente 120 en toda la provincia. “Ya están en condiciones, ya lo hemos corroborado con el Consejo Provincial de Educación, había alguna duda sobre algún establecimiento, pero todo está por suerte en condiciones“. “La gente va a votar en el mismo lugar” que en las PASO y recordó que en Río Gallegos y Caleta Olivia cuentan con una subdivisión. “Se cambiaron los establecimientos, pero la verdad que si bien demoró un poco más la gente en buscar el lugar donde le tocaba sufragar, en esta elección ya lo saben, así que esperemos que sea mucho más ágil el paso a paso hasta la votación“.

En cuanto a qué debo hacer como elector si entro al cuarto oscuro y faltan boletas, la funcionaria judicial indicó que es un tema recurrente en todas las elecciones. En ese caso “no tengo que individualizar cuál es la agrupación porque puede ser mal interpretado como que estoy violando mi secreto de voto” y añadió: “Puedo salir del cuarto oscuro y decir faltan boletas, eso va a hacer que la autoridad de mesa, junto con los fiscales que estén acreditados en cada una de las mesas y los fiscales generales, entren dentro del cuarto oscuro, verifiquen cuáles son las boletas que pueden llegar a faltar, repongan y la persona puede entrar a votar nuevamente“.

Y en ese contexto, aclaró: “Nosotros enviamos junto con la urnas los lotes de boletas que las agrupaciones políticas nos traen para que distribuyamos; se puede decir como que les hacemos la logística de entregarlas, pero la impresión de boletas las hacen las agrupaciones políticas“, por lo que “la provisión de las boletas en el cuarto oscuro, así como los lotes, es exclusiva responsabilidad de las agrupaciones; nosotros no imprimimos boletas, solamente hacemos la logística de enviarlas a las mesas para que pueda comenzar la votación”.

Finalmente, indicó que las dudas se pueden canalizar, como siempre y por vías múltiples, a través de la web de padron.gov.ar de electoral.gov.ar, en la Secretaría Electoral, vía telefónica. “Si ya fueron en las PASO, votan en el mismo lugar, eso no cambió”.