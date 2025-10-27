Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la noche de este domingo en Santa Cruz había un 99,86% del padrón (271.618 de 271.975 votos) y 99,54% mesas (875 de 879) escrutadas correspondientes a las Elecciones Legislativas 2025.

De 271.618 habilitados en el padrón, asistieron 175.776, lo que representó una participación del 64,71%.

En los comicios se registró un 95,55% de votos válidos, 167.966 de 175.776 siendo afirmativos el 94,29%, es decir 165.749.

En detalle hubo 7.607 votos nulos lo que representó un 4,32%. Además, se registraron 2.217 votos en blanco, un 1,26%; 187 votos recurridos que representaron un 0,10% y 16 votos impugnados que representó un 0,01%.

En las Elecciones Generales Nacionales y Municipales 2023, se votó presidente, parlamentario para el Mercosur Nacional, parlamentario para Mercosur Regional y Senadores, también se votó para el cargo de Diputado.

Hubo una participación del 71,79%, en detalle se registraron 190.829 votos sobre 265.808.

En la categoría Diputados, los votos afirmativos fueron 121.420, un 63,63%. A diferencia de las recientes elecciones, en aquélla oportunidad los votos en blanco alcanzaron un 33.67%, fueron 64.260 y los nulos representaron un 2.65%, 5.056, mientras que los recurridos fueron 78, un 0,04% y los impugnados fueron 15, un 0,01%.