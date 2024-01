Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Alemania es la coincidencia más grande que me tocó vivir. La oportunidad llegó casi con la misma inmediatez de mi decisión de buscar nuevos horizontes”, contó Nicolás Aravales en declaraciones a Deseado Noticias.

Dijo que una amiga de su madre, que vive en Schwäbisch Gmünd, Alemania , le planteó la posibilidad de trabajar allí, en una institución llamada Stiftung Haus Lindenhof, que se dedica al cuidado y atención a personas adultas mayores y con discapacidades.

“Los únicos requisitos eran empezar a hablar en alemán y pagarme el viaje hasta mi destino”, dijo Nicolás, que se desempeña como enfermero y, además, ya cursa esa carrera. “Estoy terminando el secundario paralelamente a la carrera y en dos años más lograré ese permiso anhelado”, agregó.

Detalló que si bien “la gente es recta y difícil de entrarle, pero una vez que lo haces son muy dados y hay mucha burocracia; se vive todo de otra forma. Es muy grande la historia que tiene y de solo pensarla me sitúo en el lugar y no lo puedo creer. La cultura es increíble, incluso como viven las fiestas, el color y los matices que le ponen y todas sus tradiciones en cuanto a comidas y bebidas”.

En ese contexto, habló de sus tareas laborales y los valores que le enseñan a diario. “Hago un trabajo que nunca pensé que iba a hacer en mi vida. Pero es una tarea que conocí, me adapte y me llegó a gustar. Me ha hecho crecer y me abrió mucho la cabeza sobre lo que implica vivir con personas que necesitan de la dependencia del otro para tener una mejor calidad de vida. Me ha enseñado el amor que esas personas tienen para dar y que muchas veces no sabemos todo lo que nos pueden dar”.

“Hay que animarse, no hay que tenerle miedo al intentar, porque muchas veces a lo que le tenemos miedo es a que pasará después y nadie sabe qué será de nuestras vidas. Pero si hay ganas de salir adelante, lo mejor que uno puede hacer, es armarse de valor y paciencia y salir a andar, que si las cosas se tienen que dar se van a dar. Pero no hay que dejar de intentarlo”, cerró Nicolás.