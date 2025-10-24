Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Orgullo santacruceño: Con apenas 11 años, Benjamín Gareca se convirtió en el único representante de Santa Cruz en la instancia nacional de la 34° Olimpíada Matemática Ñandú, que reúne a más de 450 estudiantes de todo el país en la ciudad cordobesa de La Falda. Desde allí, su mamá, Noelia, compartió con Radio Lu12 AM680 Río Gallegos la alegría y el orgullo por el logro de su hijo.

“Es un certamen bastante duro, pero dentro de todo ha podido resolver algunos ejercicios. Para nosotros ya es un montón que esté acá participando”, contó emocionada en tras el segundo día de competencia. Este viernes se realizaba el tercer y último día del evento, con la premiación.

Benjamín se preparó desde marzo para llegar a esta instancia. Su mamá puso en valor que el trabajo fue completamente autogestionado:

“Fue tremendo el estudio que hizo solo, con videos, con mucho esfuerzo. Ni mi esposo ni yo tenemos conocimientos en matemáticas como para ayudarlo, pero lo acompañamos en todo. Él es muy disciplinado, y eso lo llevó hasta acá”.

El camino hasta el nacional

La participación de Benjamín comenzó a principios de año, con una serie de exámenes clasificatorios. Cada etapa presentaba desafíos cada vez más complejos.

“No son problemas que vean en la escuela. Trabajan con lógica, probabilidad, teoremas… son temas que no se enseñan en primaria. Por eso tuvo que estudiar en casa y participar en los talleres que ofrece la universidad, que lo ayudaron muchísimo”, explicó Noelia.

La madre también destacó el apoyo institucional que recibió su hijo:

“La universidad lo becó para que pudiera viajar y cubrir todos los gastos del certamen. Eso fue un gran alivio para nosotros, porque sin esa ayuda hubiera sido muy difícil estar acá”.

Cabe recordar que su participación se da en el marco del Proyecto de Extensión del Taller de Resolución de Problemas de Olimpíadas Matemáticas de la UNPA-UACO, dirigido por el Mg. Claudio Fernández y codirigido por la Prof. Karina Nahuin.

El orgullo de una escuela y una provincia

El joven caletense cursa sexto grado en el Instituto Adventista de Caleta Olivia y también se prepara para participar en la final provincial, postergada para noviembre.

“Los profesores están muy contentos. El año pasado, por medio punto, no llegó al nacional, y este año lo logró con muy buen puntaje. Es el fruto de todo el trabajo que hizo y del acompañamiento que recibe en el taller”, relató su mamá.

Noelia también lamentó que pocos estudiantes se sumen a estas actividades extracurriculares:

“Son poquitos los chicos que van, porque es fuera del horario escolar. Pero los profes están felices de que haya todavía quienes quieran invertir su tiempo en aprender más matemáticas”.

Una experiencia inolvidable

La familia Gareca viajó completa a Córdoba para acompañar a Benjamín durante el certamen.

“Estamos los tres acá, mi esposo, Benja y yo. La organización es excelente, todo muy bien armado. Es lindo ver a tantos chicos de distintas provincias, con una mentalidad impresionante para resolver problemas. Es una experiencia maravillosa”, comentó.

La felicidad de Benja, posando en La Falda, Córdoba.

Entre estudio y momentos de recreo, el joven también se da tiempo para disfrutar y hacer amigos:

“Después de los ejercicios se pone a jugar, a distenderse. Le gusta el fútbol, pero si tiene que elegir, se queda resolviendo problemas. Tiene una pasión enorme por las matemáticas”, contó entre risas su madre.

Proyección internacional

Por haber llegado a la instancia nacional, Benjamín ya tiene asegurada su participación en el Certamen Iberoamericano, que se realizará en mayo del próximo año.

“Va a tener que estudiar mucho más, pero él está feliz. Ya llegar hasta acá fue un sueño cumplido”, expresó Noelia, visiblemente orgullosa.

Antes de despedirse, la madre agradeció a todos los que acompañaron el proceso:

“A la universidad, a la escuela, a nuestros compañeros de trabajo y a toda la familia que nos apoyó. Benja hizo un esfuerzo enorme, y esto es una alegría para todos nosotros”.

“Un sueño”

En el cierre de la entrevista, con un poco de timidez, “Benja” se animó a hablar con Carlos Saldivia, locutor de Radio LU12 AM680, y le contó sus sensaciones por participar en un certamen de tamaña envergadura.

Manifestó estar muy contento, y dijo que si bien “los ejercicios son muy complicados, pude resolver algunos. Está costando pero dentro de todo voy bien”. “Después de practicar, cuando me canso mucho, me pongo a jugar con algunos amigos que hice acá”, añadió.

Para cerrar, dijo que le gusta el fútbol, pero si tiene que elegir entre la matemática y el deporte. “Primero resolvería el problema y luego jugaría”, aseguró, como ya había señalado su madre.

“Era un sueño”, dijo para culminar, sobre su participación en la instancia nacional de la olimpiada.

