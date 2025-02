Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Opinión Austral pudo confirmar que la reconocida vecina de Río Gallegos Graciela Suárez finalmente será operada el próximo sábado 8 de febrero, a las 14 horas, en el Sanatorio Anchorena del barrio porteño de Recoleta. Fue luego de que finalmente autorizaran el láser necesario para realizar la intervención quirúrgica.

“Sigo con los dolores. Tengo que seguir aguantando hasta el sábado”, dijo Suárez a La Opinión Austral tras confirmar la fecha de su cirugía, que inicialmente debía ocurrir el lunes 3 de febrero, pero debió ser suspendida como consecuencia de la falta de coordinación en la entrega de insumos.

Desde el 16 de enero, Graciela está en Buenos Aires junto a su hijo Mauro, enfrentando una compleja situación de salud y una delicada situación económica. “Nos dieron 3.000 pesos a cada uno para comer todo el día. O sea, cena, almuerzo, desayuno, merienda, todo con 3.000 pesos. Hacemos o cena o almuerzo”, contó.

Mientras tanto, la campaña solidaria sigue. “Agradezco a todos los que me ayudan. No se imaginan lo que significa“, dijo a LOA. En menos de 24 horas, los vecinos solidarios de la ciudad a la que tanto ha ayudado con la red de Mujeres Solidarias, le transfirieron 120 mil pesos.

“El dolor es insoportable”

En diálogo con Radio LU12 AM680, Graciela contó que mientras aguarda por la cirugía, sigue con el drenaje, por una infección en el riñón izquierdo. “Es largo, se enrolla y produce dolor y sangrado”, contó. “Es insoportable”, remarcó y agregó que “aparte, tengo una piedra que está en la vía urinaria, y es muy grande. Y otra pegada al riñón”.

“Me dijo el doctor de que quizás sea en una sola cirugía o quizás necesite dos cirugías para sacar todo”, comentó.

Meses y meses

En retrospectiva, recordó cuánto sufrió hasta que finalmente hubo un diagnóstico acertado por parte de los médicos. “Fueron cuatro meses… hasta estuve en silla de ruedas. Me habían dicho que era tal y después que no… Me enviaron a un ginecólogo, después a un neurólogo y gracias a Dios él me mandó a hacer una tomografía computada con contraste”, contó y dijo: “Ahí saltó qué era, no era una infección urinaria ni siquiera, era una infección del riñón izquierdo. El doctor me fue claro, me dijo, ‘si hubiera tardado una semana o diez días más, pasabas de largo porque se te estaba infectando todo el otro órgano‘”.

El cariño de la gente

Por último, cerró agradeciendo el apoyo de la comunidad. “Estoy acostumbrada a ayudar, ayudar y ayudar, pero nunca he sentido el cariño de la gente tanto como ahora. Agradezco a cada uno de ellos el aporte o haber compartido lo que me pasó. Mil gracias a todos“, dijo Graciela y finalizó agradeciendo al Grupo La Opinión Austral “por estar siempre acompañándome”.

