La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) de Santa Cruz informó que, desde las 18 horas de este domingo 18 de septiembre, la circulación está habilitada para todo tipo de vehículos en algunas rutas que habían sido previamente cerradas por el fuerte temporal de viento, cuyas ráfagas superaron los 120 km/h en ciertos puntos de la provincia.

Según el último reporte del Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), toda la provincia se encuentra en estos momentos bajo alerta amarilla por el vendaval. El organismo precisó que los vientos fuertes provienen del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden rebasar los 90 km/h.

En este contexto, la APSV indicó que ya es posible circular por:

RN 3, tramo Tres Cerros – Paso Integración Austral.

RN 40, la RP 27 y la RN 288, tramo Gobernador Gregores – Tres Lagos – Comandante Luis Piedra Buena.

De todas formas, el organismo solicitó extremar precauciones y pidió a los conductores respetar las indicaciones del personal de seguridad para evitar cualquier tipo de inconveniente.

