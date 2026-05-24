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Con miras a la XXII Olimpíada Provincial de Matemática, este viernes se llevó a cabo una reunión informativa virtual que conectó a familias y docentes de cada rincón de Santa Cruz.

El encuentro contó con la participación de la secretaria de Extensión de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), Lic. Romina Perrone y el Comité Académico de Olimpíadas de la UNPA, coordinado por la Prof. Karina Nahuín, reflejando un esfuerzo articulado junto al Consejo Provincial de Educación y la Fundación OMA.

La reunión tuvo como propósito central dar a conocer detalles y acciones de acompañamiento para las familias de los y las estudiantes ya anotados, detallando cómo se organizarán las competencias este año y presentando a la red de docentes y coordinadores de las sedes de la UNPA que los acompañarán en cada paso.

La propuesta busca brindar a los y las estudiantes un entorno seguro, estimulante y con el respaldo de profesionales universitarios en cada instancia e incentivar la resolución de problemas (Cálculo, Combinatoria y Geometría) donde el procedimiento y el ingenio valen tanto o más que el resultado final.

Es de destacar que ya son 314 los inscriptos de toda la provincia.

Las inscripciones continúan abiertas hasta el próximo martes 26 de mayo mediante el formulario disponible en las redes sociales de UNPA Rectorado.

Para conocer los niveles, que van desde 4° grado de la primaria hasta el último año de la secundaria, las fechas de examen de la Instancia Provincial, a desarrollarse en junio, agosto y septiembre, o para contactar al referente técnico/delegado de la localidad, la consulta deberá realizarse a la Secretaría de Extensión de la UNPA a los correos electrónicos: secexten@unpa.edu.ar o seu.unpa@gmail.com