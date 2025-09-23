Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Jairo Guzmán, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en Santa Cruz, afirmó en una extensa entrevista con LU12 AM680 Radio Río Gallegos que la provincia se encuentra en una situación crítica, marcada por la desocupación y la pobreza, problemas históricos que no fueron revertidos aún.

Criticó duramente la falta de desarrollo del sector privado, el excesivo empleo público y el “modelo estatista” que, a su juicio, sigue dominando la provincia.

Desocupación y empleo público

El candidato de LLA sostuvo que lleva dos años recorriendo Santa Cruz y que “nunca vio a la provincia tan mal como ahora“. El problema principal, a su entender, es la “gran desocupación” y la “impresionante pobreza“.

“El único motor económico en muchas localidades es el empleo público, una situación que consideró una “política nefasta del kirchnerismo” que no industrializó la provincia, a pesar de ser “extremadamente rica”. Esto, a su vez, dejó a la gente “presa del sistema estatal”.

Puso como ejemplo el salario de los empleados públicos municipales, que en muchas localidades “no supera los 355.000 pesos mensuales“, un monto con el que “nadie puede vivir”. Denunció que la masa de empleados públicos sigue aumentando mientras sus sueldos disminuyen en poder de compra.

“No veo gestión”

El referente de La Libertad Avanza criticó la falta de cambios reales tras el fin del gobierno anterior en Santa Cruz: “Cambió el gobierno, dejamos un un modelo supuestamente que era nefasto y y estamos en otro modelo en el que tampoco veo gestión“.

Explicó que, en lugar de crear condiciones para atraer empresas privadas, la provincia creó una empresa 100% estatal para abarcar “todas las áreas del sector privado”, perpetuando la dependencia del Estado. “Acá tenemos una provincia que que tiene todos los recursos, salieron dos presidentes y la provincia está fundida”, agregó.

“Salud, educación y seguridad, son los pilares esenciales que debe garantizar un gobierno. Miremos cómo está cada uno de ellos y veremos que no podemos brindar eficientemente esas tres cosas a la sociedad y ¿nos ponemos hacer medallones de pescado?”, se preguntó el candidato. Así, señaló que a su parecer “es una falta de respeto a la gente que se utilicen los recursos del Estado para este tipo de cosas cuando no hay clases, cuando los hospitales se caen a pedazos, cuando se persigue a la policía por pensar distinto. Entonces, creo que que están mal orientados o no tienen ningún tipo de brújula”.

Una “buena elección”

Luego se mostró optimista sobre el futuro político de su espacio. Jairo Guzmán recordó que La Libertad Avanza tiene un sello oficial en la provincia hace solo cuatro meses, siendo esta su primera carrera electoral en Santa Cruz. No obstante, confió en que harán una “buena elección”, argumentando que la provincia “hace dos años atrás mostró una madurez política que nadie creía que tenía y que dijo, ‘Basta un modelo de que llevaba casi 35 años'”.