La Caja de Previsión Social (CPS) de Santa Cruz informó que los jubilados, pensionados y retirados de la provincia percibirán sus haberes correspondientes al mes de octubre este viernes 24, en cumplimiento de la Ley 3840.

Dicha norma, reglamentada en octubre de 2023 mediante el Boletín Oficial de Santa Cruz, establece que el pago “deberá ser abonado de forma integral y total el día 24 de cada mes”. En caso de que la fecha coincida con un día inhábil, el depósito se efectúa el día hábil anterior.

Como es habitual, los recibos de haberes estarán disponibles para su descarga online a través del sitio oficial del organismo (cps.gov.ar).

Aumentos correspondientes a octubre

De acuerdo con la información oficial, las escalas salariales de octubre incluyen los siguientes incrementos según régimen:

Administración Pública Provincial – 2,4%

Asignación Trans (Ley N° 3724) – 2,4%

V.G.M. (Ley N° 2747) – 2,4%

Aeronáuticos – 2,4%

A.M.A. – 2,4%

Banco Santa Cruz – 1,9%

Docentes – 3,4%

Instituto de Energía – 3,4%

IDUV – 2,4%

Luz y Fuerza SPSE – 4,4%

Autoridades Superiores SPSE – 4,4%

FENTOS – 4,4%

FOMICRUZ – 2,4%

Distrigas – 4,4%

SAT – 2,4%

Policía – 4,4%

Poder Judicial – 4%

Previsional – 2,4%

Salud – incremento de unidades salariales por niveles

SAMIC – 1,1%

Uneposc – 2,4%

Vialidad Provincial – 2,4%

Municipalidad de El Calafate – 5%

Municipalidad de Puerto San Julián – 11%

Municipalidad de Puerto Santa Cruz – 10%

Municipalidad de Perito Moreno – 10%

Municipalidad de Río Gallegos – 3%

Incrementos complementarios de octubre

Además, se dispuso una liquidación complementaria con las siguientes actualizaciones:

FOMICRUZ: escala de septiembre, +5%

Municipalidad de El Calafate: diferencia de escala de septiembre (+3%)

Municipalidad de Puerto Santa Cruz: escala de septiembre, +10%

Municipalidad de Perito Moreno: escala de septiembre, +20%