La Caja de Servicios Sociales (CSS) de la Provincia de Santa Cruz informó a sus afiliados y afiliadas que cuentan con tratamientos crónicos o planes especiales que sigue vigente el Código de Prescripción Médica, una herramienta diseñada para facilitar la renovación de recetas de medicamentos crónicos sin necesidad de pagar una consulta médica en cada renovación.

El Código de Prescripción Médica permite que quienes necesitan medicación permanente puedan garantizar la continuidad de su tratamiento de forma más ágil y económica.

Cómo funciona

Dependiendo del caso, el médico puede realizar una prescripción doble de la cual se dará aviso en la farmacia y el paciente solo deberá ir a retirarla de acuerdo a los tiempos estipulados.

Si el médico tratante lo habilita, la renovación también puede realizarse de manera virtual, sin necesidad de asistir al consultorio.

Esto evita gastos adicionales y asegura el acceso a lo que corresponde por derecho a los afiliados.

Consultas y reclamos de la CSS

La Caja de Servicios Sociales pone a disposición distintos canales de atención:

Plataforma RCA (Reclamos, Consultas y Agradecimientos): https://sigede.css.gov.ar/rca/

Atención al Afiliado: 2966 74-8122