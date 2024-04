Estudiantes, docentes, la Confederación General del Trabajo (CGT), legisladores y dirigentes de la oposición encabecen la Marcha Federal Universitaria a Plaza de Mayo en defensa de la universidad pública, en medio de las dificultades presupuestarias que experimenta la mayoría de las casas de estudios. En Santa Cruz, la movilización se espera que sea masiva en Río Gallegos.

“Esta marcha es la consecuencia de que, desde el inicio de este año, las universidades han venido reclamando al Estado nacional el presupuesto necesario para funcionar”, aseguró a Radio LU12 AM680 Karina Franciscovic, decana de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral – Unidad Académica Río Gallegos (UNPA–UARG).

“Esta situación -continuó-, en que no se aprobó el presupuesto nacional, hizo que los depósitos que comenzamos a recibir las universidades estaban relacionados con a una realidad de enero de 2023 o antes. Entonces eso, sumado al hecho de no tener crédito presupuestario, hace que no podamos ir haciendo las convocatorias para docentes y no docentes, que repercute directamente en 30 o 40 cátedras”.

La decana explicó que “este panorama se agrava con los gastos de funcionamiento, que en nuestra universidad es del 5% aproximadamente, estemos en valores de enero de 2023 ante los actuales, es algo que es imposible de sostener, cuestiones básicas como el pago de servicios”; y ejemplificó: “En enero de 2023, la boleta de luz que recibimos fue de $256.000 y en enero de 2024, fue de $1.400.000. Ese dato es claro para explicar por qué se ha vuelto tan complejo”.

En ese contexto, Franciscovic advirtió que “se ha puesto en tensión una política de igualdad de oportunidades” como es la educación pública y lo han hecho a través también del recorte en las partidas de gastos de funcionamiento. “En esta lógica que plantea el gobierno nacional de que hay cosas que funcionan mal y hay que arreglarlas, toman medidas de esta naturaleza. Se empieza a correr el eje de la discusión. Las universidades son entendidas por las ciudadanía argentina como las instituciones más prestigiosas de los últimos años, no sólo por la educación sino en términos investigativos “.

Por su parte, el gobierno nacional anunció -pocas horas antes de la marcha de este martes-que cumplió con el cronograma de pagos a las universidades nacionales. “Se realizó el depósito del 100% de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, con un aumento del 70% y por un total de $10.075.851.955, concluyendo así con la política de congelamiento presupuestario de la administración anterior”, indicaron desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

En contraposición, la decana de la UNPA–UARG planteó que se trata de “una discusión mucho más profunda que una cuestión presupuestaria. Tiene que ver con el desprestigio de las universidades y no poner todo dentro de la misma bolsa. Si hay algo que corregir, que el Estado genere las políticas para corregirlo, pero no que en ese ánimo de una achicamiento de un gasto público, se achique lo que se considera, en cualquier lugar del mundo, una inversión. Es el único capital que no se devalúa”, enfatizó y agregó que “el desarrollo del talento humano no puede quedar circunscripto en una discusión de que si necesitamos que nos auditen o fondos que no fueron bien utilizados”.

Por último, insistió en el trasfondo de las decisiones del gobierno nacional y la discusión sobre la educación pública. “Nos están desfinanciando, pero es mucho más que eso”, advirtió y detalló que a las universidades “llega el 1% de la población. Si a ese 1% lo hacemos desaparecer, no hay posibilidades de una ciudadanía con profesionales y no podemos pensar en el desarrollo de un país”.