Compartieron con el público de la Feria Internacional de Turismo 2023 (FIT) una selección de sabores santacruceños. Dicha propuesta fue impulsada por el Ministerio de la Producción Comercio e Industria junto a la Secretaría de Estado de Turismo para complementar el Stand de Experiencia Santa Cruz y difundir la gastronomía local.

En esta oportunidad estuvieron presentes los cocineros Hugo Gonzales de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, y José Basualdo de Puerto Deseado, quienes viajaron con la misión de diseñar y presentar al público de la FIT la degustación que llevó el nombre “Sabores de mar y estepa”. La propuesta se representó con langostinos al ajillo y merkén en shot de morrón, paté cremoso de cordero con hongos patagónicos y jamón de lomo de guanaco en tostón de hierbas locales, trucha arcoíris en escabeche con crocante de finas hierbas, trucha arcoíris con vinagreta de rosa mosqueta, entre otros.

Se trató de una iniciativa diversa del paisaje santacruceño pensada para sorprender, sobre la base de productos típicos de Santa Cruz. En relación a la misma, Hugo Gonzales comentó que “fue una muy buena la experiencia y me parece que es fundamental no quedarnos, debemos seguir participando en cuanto a eventos podamos participar los diferentes cocineros de la provincia. Creo que los platos que presentamos generaron una muy buena impresión, hubo una buena devolución en cuanto a todos los platos, la gente no solo nos felicitó, sino que se quedaron a preguntar sobre los ingredientes y los pasos para realizarlo”.

Por su parte, José Basualdo comentó: “Creo que es uno de los eventos más grandes del año en el que participo, por el grado de importancia la magnitud que tiene y el impacto que genera por ser latinoamericana más importante. Desde nuestra propuesta tratamos de llevar productos que nos identifican, el langostino, la carne de guanaco, y el ya muy bien posicionado cordero patagónico. Sentimos que se quedaba, que preguntaba incluso gente que trabajaba en gastronomía en la región patagónica”.

Por último, Gonzales indicó: “La propuesta gastronómica de la trucha no solo aporta en la gran repercusión que genera, sino también permite fortalecer los proyectos como la sala de faenamiento de la Estación de Piscicultura de Piedra Buena, que es un engranaje fundamental para poner a la trucha en los platos de los restaurantes locales y potenciar la comercialización de todos los productos que se basen en la trucha”.