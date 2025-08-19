Desde este lunes, comienza una nueva temporada de “La Mañana de LU12”, el programa informativo que combina la fuerza de la radio con la inmediatez del streaming y la televisión para llevar toda la actualidad a la audiencia.

Con la conducción de los periodistas Nazarena Malatesta y Pablo Manuel, la propuesta busca mantener a los santacruceños informados y, al mismo tiempo, ampliar su alcance a otras provincias del país.

Transmitido en vivo por Radio LU12 AM680, FM Láser 92.9 y FM Las Heras 92.1, el programa también puede verse por el canal de YouTube de La Opinión Austral, la web laopinionaustral.com.ar y a través de la pantalla de Canal 10/Patagonia TV, señal que llega a 34 localidades del norte argentino, en provincias como Tucumán, Jujuy y Salta.

El ciclo informativo se emite de lunes a viernes, de 8 a 10, con un formato ágil y multiplataforma que incluye noticias de interés local, regional y nacional, entrevistas en vivo y análisis con especialistas y figuras relevantes.

No te pierdas “La Mañana de LU12”, el programa informativo que une a Santa Cruz con todo el país.