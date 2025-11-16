Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las unidades académicas de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) —UARG (Río Gallegos), UACO (Caleta Olivia), UART (Río Turbio) y UASJ (Puerto San Julián)— comunicaron que suspenderán sus actividades este lunes 17 de noviembre debido a la alerta naranja por los intensos vientos que afectarán a la provincia, con ráfagas que podrían superar los 130 km/h.

Cabe mencionar que el Rectorado difundió un escrito en el que se indicó que por las adversas condiciones climáticas y “por recomendaciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de la provincia de Santa Cruz, el día lunes se suspenden las actividades en los edificios dependientes del Rectorado”, instando a las unidades a evaluar “cerrar sus edificios de acuerdo a las recomendaciones de los organismos competentes”.

La sede de Río Gallegos informó en redes que, “debido al alerta meteorológico y por recomendación del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) y la Coordinación de Seguridad e Higiene de la UARG, el día 17 de noviembre se suspenden las actividades y el campus universitario permanecerá cerrado”.

Por su parte, la UACO precisó que, “la Unidad Académica Caleta Olivia mañana permanecerá cerrada. La suspensión alcanza todas las actividades presenciales en nuestros edificios”. También aclaró: “Las actividades académicas y administrativas se desarrollarán de manera remota, en la medida de las posibilidades de cada área. Solicitamos a nuestra comunidad universitaria mantenerse atenta a los canales oficiales de información”.

La UART expresó que, en función del alerta meteorológico del SMN y las recomendaciones del COE provincial, “para el día lunes 17 de noviembre informa: la suspensión total de actividades presenciales en la Unidad Académica Río Turbio”, recomendando además “no transitar por la vía pública y estar atentos a los comunicados de las autoridades ante esta emergencia”.

Por último, desde Puerto San Julián anunciaron que se “suspende toda actividad presencial, tanto académica como administrativa, prevista para el día lunes 17 de noviembre. La institución adecuará a modalidad virtual las actividades que sean posibles y se reprogramarán los encuentros presenciales. Se sugiere agendar el teléfono de emergencia 107”.

