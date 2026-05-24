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Cada 24 de mayo se celebra en Argentina el Día del Operador de Radio, una fecha que reconoce la labor silenciosa y esencial de quienes hacen posible cada transmisión al aire. Desde el Grupo La Opinión Austral celebramos el compromiso de los operadores de LU12 AM680, quienes permiten que “La Decana de la Patagonia” llegue a toda la región con información, entrevistas, análisis y, por supuesto, música.

Eduardo “Lobo” Witt: “Somos una pieza importante”

Uno de ellos es Eduardo “Lobo” Witt, quien recordó sus comienzos en la profesión. “Mis inicios fueron en el año 1985, más o menos. Recuerdo especialmente la buena onda de la gente para trabajar”, expresó. Además, se refirió a los cambios tecnológicos que atravesó la radio y a la evolución de la tarea con el paso de los años: “En esa época no había computadoras. Trabajábamos con vinilos y cassettes, así que había que tener mucha precisión y ser muy prolijo”.

Y agregó: “Después de ahí se pasó al CD, al MiniDisc y de ahí a la compu, al MP3. Pasé por todas esas etapas… hoy tranquilamente podés montar una emisora online teniendo la música y con una computadora”.

En ese marco, hizo hincapié en que “no hay que tenerle miedo a las nuevas tecnologías, sino que eso te da un gran avance en cuanto a la manera de trabajar”. Al mismo tiempo, reflexionó: “Cuando arrancó LU12 FM con la computadora, los operadores tenían miedo de que se iban a quedar sin trabajo, pero no. Porque sí o sí tiene que estar alguien atrás”.

“Lobo” recalcó que “hay que ser muy responsable al estar ‘atrás del vidrio’, como decimos nosotros. Más que nada, respeto hacia el oyente y hacia el locutor. Por eso, cuando me siento en la mesa de operadores para hacer un programa, pongo lo mejor de mí. Somos una pieza importante”.

Esteban Álvarez: “Esto es lo mío”

Otro de los operadores es Esteban Álvarez, quien rememoró: “Comencé haciendo mis prácticas en noviembre del 1991 y en los primeros días de enero ya arranqué como operador en la empresa. Hasta ahora llevo 34 años de trabajo, que han sido fabulosos. Creo que esto es lo mío”. En diálogo con La Opinión Austral, destacó la pasión que siente por la radio: “Es lo que me gusta, lo que me llama y lo que me envuelve”.

Respecto de los avances tecnológicos, señaló: “Los cambios fueron fabulosos. Nosotros empezamos con tecnología analógica y eso fue muy importante para el crecimiento. Yo empecé con cassettes y discos de pasta de 45 y de 33, hasta que después llegó toda la parte digital”.

Recordó que la llegada masiva de las computadoras generó incertidumbre entre los trabajadores del sector, aunque con el tiempo lograron adaptarse: “Era la gran incógnita, pensábamos que nos íbamos a quedar sin trabajo, pero había que adaptarse a lo que venía. Nos fuimos acostumbrando y preparando para esas cosas, que ahora hacen todo mucho más fácil”.

Asimismo, habló sobre la experiencia de trabajar detrás del aire: “Eso es lo mío. Algunas veces hice micrófono con un gran compañero como Ángel Vargas. Tuve la posibilidad de estar de los dos lados, pero lo que más me gustó siempre fue el dinamismo y la adrenalina que te produce estar del otro lado”.

Finalmente, expresó el orgullo que siente por su hijo David Álvarez, quien también se desempeña como operador en LU12. “Heredó esta parte del audio y el sonido. Trabaja muy bien y tiene mucho más claro todo lo tecnológico que yo. Como es más joven, maneja lo digital de una manera impresionante. A mí eso me enorgullece, es un honor”, aseveró.

David Álvarez: “El operador es el alma de la radio”

Por su parte, David comentó a LOA que sus primeros pasos en “La Decana de la Patagonia” fueron cuando tenía “como 16 años haciendo un programa cristiano acá de la comunidad, en FM, de una hora, donde empecé haciendo un reemplazo. Después me fui acomodando un poco más y siempre con supervisión. Cuando cumplí 20 años me llamaron para hacer unos reemplazos y directamente quedar”.

Definido como “millennial”, contó que creció junto al avance tecnológico: “Fui creciendo a la par de los cambios tecnológicos. Todos los equipos modernos que iban colocando en la empresa -computadoras, edición y demás- los fui incorporando porque era algo que creció conmigo”. En esa línea, aseguró que sintió “natural” la llegada de nuevas plataformas y herramientas como Spotify, YouTube, el streaming y los podcasts.

David sostuvo además que la tarea del operador resulta clave dentro de una emisora: “Si no está el operador, no sale ningún programa al aire. El operador es el alma de la radio. Pueden automatizar muchas cosas, pero si no hay alguien sentado frente a la consola haciendo todo lo que se necesita, es muy difícil que una radio salga a flote. Es quien maneja los tiempos, regula y te da el aire”.

Incluso se refirió a los nuevos recursos tecnológicos en los medios de comunicación, como la Inteligencia Artificial, y reflexionó: “La IA es una herramienta y debe usarse como tal. No es algo que vaya a reemplazar los trabajos. En vez de rechazarla, hay que acoplarse”.

Homenaje a la labor que sostiene la puesta al aire

La fecha comenzó a celebrarse oficialmente en Argentina en 2019, tras la sanción de la Ley 7339. La elección del día remite a un hecho histórico: el 24 de mayo de 1844 se realizó la primera transmisión telegráfica entre Washington y Baltimore mediante el sistema creado por Samuel Morse. A partir de ese antecedente, la jornada busca reconocer a quienes se dedican a instalar, probar y operar los equipos electrónicos utilizados en las transmisiones radiales.