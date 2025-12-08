Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Días pasados, el Parque Nacional Los Glaciares entregó en comodato 2 equipos de desfibriladores externos automáticos (DEA) a la Asociación Amigos del Parque Nacional Los Glaciares Zona Norte, quienes administran desde la temporada pasada los campamentos ubicados en la red troncal de senderos.

Estos dispositivos electrónicos portátiles diagnostican y pueden ayudar a restablecer el ritmo cardíaco cuando una persona sufre un paro cardíaco; es decir, el DEA revisa la actividad eléctrica de su corazón e indica al usuario del aparato si conviene o no dar a esa persona una descarga eléctrica. Esta descarga puede hacer que el corazón vuelva a latir a su ritmo normal.

Ya ubicados en los campamentos De Agostini y Poincenot respectivamente, son de vital importancia en situaciones de emergencia.

Ya ubicados en los campamentos De Agostini y Poincenot respectivamente, son de vital importancia en situaciones de emergencia que se producen en la montaña y fortalecen los recursos y capacidades del personal desplegado en el campo, tanto sea campamenteros como equipos de rescatistas, permitiendo trabajar de manera coordinada y conjunta.

Para qué sirven

Un desfibrilador es un dispositivo que envía una descarga eléctrica al corazón para restaurar un ritmo cardíaco normal. Sirve para tratar arritmias cardíacas potencialmente mortales y paros cardíacos súbitos, como la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular, que son causas principales de muerte súbita.

El desfibrilador analiza el ritmo cardíaco de la persona.

Si detecta un ritmo anormal o peligroso, administra una descarga eléctrica para interrumpir la arritmia.

Esto permite que el corazón recupere su ritmo normal.

El desfibrilador es un dispositivo indispensable en zona de montaña.

En cuanto a los tipos de desfibriladores, están los externos automáticos (DEA): son portátiles y se encuentran en lugares públicos. Están diseñados para que cualquier persona pueda usarlos en una emergencia, ya que proporcionan instrucciones de voz claras sobre los pasos a seguir, incluida la administración de la descarga. (Son los que entregó Parques Nacionales).

Desfibriladores cardioversores implantables (DCI): Son dispositivos pequeños que se implantan quirúrgicamente en el pecho. Detectan automáticamente las arritmias peligrosas y envían la descarga eléctrica de forma automática.

Desfibriladores cardioversores portátiles (DCP): Son chalecos con una batería que se usan externamente para monitorizar y tratar arritmias de forma automática y a corto plazo.