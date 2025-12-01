Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El jueves 13 de noviembre la Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó la adhesión a la Ley Nacional N° 27.665, que declara al montañismo como actividad de interés deportivo, cultural, socio-recreativo y de turismo sustentable. El proyecto, impulsado por el diputado por El Calafate, Carlos Alegría, se convirtió en ley provincial y solo resta su promulgación por parte del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, en las últimas horas el sector productivo se opuso de manera terminante a esta adhesión. En la cobertura especial realizada por el Grupo La Opinión Austral en el 50 aniversario de la Sociedad Rural de Lago Argentino se dejó en claro que no están de acuerdo. Enrique Jamieson, presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias Santa Cruz (FIAS), se refirió a la ley de montañismo y señaló que “vamos a invitar al señor gobernador a que la vete, no estamos de acuerdo porque carece de responsabilidad total para los que son dueños de la tierra”.

Qué dice la norma

Pero ¿Qué establece esta adhesión a la ley nacional? En el Artículo 1º se pedía adherir a la Ley Nacional 27.665 que declara al montañismo actividad de interés deportivo, cultural y socio recreativo.

El proyecto reconoce y regula el montañismo en la provincia, entendiendo su valor como práctica que fomenta hábitos saludables, el contacto con la naturaleza y el turismo sustentable, al mismo tiempo que impulsa la generación de empleo y el desarrollo económico en comunidades cercanas a áreas de montaña.

“Santa Cruz cuenta con vastos escenarios naturales que ofrecen un potencial único para el desarrollo del montañismo“, argumentó Alegría, quien subrayó que referentes y profesionales del sector se acercaron a su despacho para remarcar la necesidad de avanzar con esta normativa.

Adherir a la Ley Nacional implica:

Crear un Registro Provincial de Guías de Montaña y Escuelas de Formación.

Conformar un Comité Técnico para garantizar estándares de seguridad y calidad.

Implementar medidas de fomento en regiones estratégicas, impulsando la actividad como motor turístico.

Promover eventos deportivos y culturales de alcance nacional e internacional.

Celebrar convenios con organismos públicos y privados para fortalecer la actividad.

Facilitar el acceso responsable a senderos y corredores, con acuerdos con propietarios de inmuebles.

Asimismo, designa una Autoridad de Aplicación que regule integralmente el sector. Falta que el Poder Ejecutivo la promulgue, aunque se verá si eso pasa ante el reclamo del sector rural.