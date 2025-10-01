Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Restricción de circulación por vientos intensos

La Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes de la provincia de Santa Cruz comunicó que se restringió la circulación para todo tipo de vehículos debido al alerta meteorológica naranja vigente por fuertes vientos en distintas zonas del territorio.

Los tramos afectados son:

Ruta Nacional 3: Tres Cerros – Ramón Santos

Ruta Nacional 40: Bajo Caracoles – Perito Moreno

Ruta Nacional 281: Puerto Deseado – Empalme RN3

Ruta Provincial 43: Los Antiguos – Fitz Roy

Ruta Provincial 12: Pico Truncado – Caleta Olivia

Las autoridades pidieron extremar las precauciones, evitar circular hasta nuevo aviso y mantenerse informados a través de los canales oficiales de Protección Civil y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Nueva alerta por lluvias y viento

El mismo organismo provincial comunicó una actualización temprana de alerta amarilla por lluvias, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, para el jueves 2 de octubre.

Durante la mañana del jueves, se prevé que el área sea afectada por lluvias de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes. Según el SMN, se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros en 24 horas, pudiendo ser superados localmente.

En las zonas más altas no se descarta la precipitación mixta de lluvia y nieve, producto del descenso de las temperaturas.

Vientos de hasta 90 km/h durante la jornada

Además, el pronóstico indica que durante todo el jueves continuarán los vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Las condiciones meteorológicas adversas se mantendrán al menos hasta el jueves por la noche, por lo que se recomienda precaución al transitar rutas y asegurar objetos sueltos en patios, balcones o techos para evitar accidentes.

Recomendaciones ante el alerta

Protección Civil recuerda a la población:

Evitar circular por rutas y caminos afectados.

No refugiarse cerca de árboles, carteles o estructuras que puedan caer.

Asegurar chapas, toldos y objetos que puedan volarse.

Mantenerse informado a través de fuentes oficiales y no difundir información no verificada.

El organismo continúa monitoreando la evolución del clima y comunicará nuevas actualizaciones conforme se desarrollen los fenómenos meteorológicos en la provincia.