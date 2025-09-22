Your browser doesn’t support HTML5 audio
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este lunes el alerta amarillo por viento fuerte que rige para distintas localidades de Santa Cruz y Tierra del Fuego.
De acuerdo con el reporte oficial, el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades de entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar -e incluso superar- los 90 km/h de manera local.
Recomendaciones del SMN ante viento fuerte:
- Evitar actividades al aire libre.
- Asegurar los objetos que puedan ser arrastrados o volados.
- Mantenerse informado a través de los canales oficiales.
- Tener preparada una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.
Según indicaron, el organismo meteorológico continuará monitoreando la evolución de las condiciones climáticas en la región patagónica.
