El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este lunes el alerta amarillo por viento fuerte que rige para distintas localidades de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

De acuerdo con el reporte oficial, el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades de entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar -e incluso superar- los 90 km/h de manera local.

Recomendaciones del SMN ante viento fuerte:

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar los objetos que puedan ser arrastrados o volados.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Tener preparada una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.

Según indicaron, el organismo meteorológico continuará monitoreando la evolución de las condiciones climáticas en la región patagónica.