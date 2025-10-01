Your browser doesn’t support HTML5 audio
El mal tiempo continúa en distintas regiones del país y este 1 de octubre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por lluvias fuertes que afecta a zonas de la provincia de Santa Cruz.
Según el informe oficial, el área será impactada por precipitaciones de variada intensidad, con acumulados estimados entre 20 y 30 milímetros, que en algunos sectores podrían ser aún mayores. En las zonas más elevadas, no se descarta la posibilidad de lluvias mezcladas con nieve.
Recomendaciones del SMN ante lluvias intensas
- Evitar actividades al aire libre.
- No sacar la basura y retirar objetos que puedan obstaculizar desagües.
- Mantenerse alejado de zonas ribereñas y costeras.
- Seguir la información oficial de las autoridades locales.
- Preparar una mochila de emergencias con elementos básicos como linterna, radio, documentos y teléfono.
Además, desde el organismo remarcaron la importancia de seguir estas medidas preventivas para reducir riesgos y resguardar la seguridad de la población frente a las condiciones climáticas adversas.
