El mal tiempo continúa en distintas regiones del país y este 1 de octubre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por lluvias fuertes que afecta a zonas de la provincia de Santa Cruz.

Según el informe oficial, el área será impactada por precipitaciones de variada intensidad, con acumulados estimados entre 20 y 30 milímetros, que en algunos sectores podrían ser aún mayores. En las zonas más elevadas, no se descarta la posibilidad de lluvias mezcladas con nieve.

Recomendaciones del SMN ante lluvias intensas

Evitar actividades al aire libre.

No sacar la basura y retirar objetos que puedan obstaculizar desagües.

Mantenerse alejado de zonas ribereñas y costeras.

Seguir la información oficial de las autoridades locales.

Preparar una mochila de emergencias con elementos básicos como linterna, radio, documentos y teléfono.

Además, desde el organismo remarcaron la importancia de seguir estas medidas preventivas para reducir riesgos y resguardar la seguridad de la población frente a las condiciones climáticas adversas.