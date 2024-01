Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco y Misiones se encuentran bajo alerta de nivel amarillo por tormentas; mientras rigen otras advertencias por fuertes vientos en Santa Cruz y Tierra del Fuego y por altas temperaturas en Jujuy, Salta y Mendoza, informó hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Alerta por fuertes vientos en Santa Cruz y Tierra del Fuego

El alerta por fuertes vientos con velocidades entre 45 y 65 kilómetros por hora (km/h), y ráfagas que pueden superar los 100 km/h, se extiende por el sur de Santa Cruz y toda la provincia de Tierra del Fuego.

En estas zonas el organismo sugirió evitar actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse, mantenerse informado por autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

En Santa Cruz, las áreas afectadas comprenden la totalidad de los departamentos de Corpen Aike, Güer Aike y de Lago Argentino, además de la zona costera del departamento de Magallanes. Según el SMN, el alerta amarillo seguirá vigente hasta la noche de este viernes y se espera que las condiciones mejoren en la madrugada del sábado.

Alerta por tormentas

Por otro lado, el alerta amarillo, que implica la existencia de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“, alcanza a todas las provincias de Misiones, Formosa y Chaco, además el oeste y este de Jujuy y gran parte de Salta.

Este área será afectada por lluvias y tormentas con valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 milímetros (mm), que estarán acompañadas por fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas intensas y abundante caída de agua en cortos períodos.

Frente a esto, el SMN recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, estar atento ante la posible caída de granizo e informase por las autoridades.

Alerta por altas temperaturas

Finalmente, la advertencia por altas temperaturas alcanza a gran parte de Jujuy, un pequeño sector en el noroeste de Salta y el centro y norte de Mendoza, donde se esperan 31 grados en las localidades mendocinas de Junín y Rivadavia.

El Ministerio de Salud recomendó frente a este alerta aumentar el consumo de agua; no exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas); prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores; evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y las comidas muy abundantes.

Además, ingerir verduras y frutas; reducir la actividad física; usar ropa ligera, holgada y de colores claros, sombrero, anteojos oscuros; permanecer en espacios ventilados o acondicionados; y recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo. (Télam)