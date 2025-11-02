Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Circulación restringida por viento en Santa Cruz

En el marco de un alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia de Santa Cruz anunció la restricción total de circulación para todo tipo de vehículos desde las 10:30 de este lunes. Las condiciones climáticas presentan vientos fuertes a muy fuertes con ráfagas peligrosas, lo que compromete la transitabilidad y eleva el riesgo vial en distintos tramos de rutas provinciales y nacionales.

La medida fue informada por la Agencia Provincial de Seguridad Vial en conjunto con la Administración General de Vialidad Provincial, Protección Civil y la Policía de Santa Cruz. El alerta se complementa con un mapa de riesgo a la transitabilidad elaborado por el Departamento de Meteorología de Vialidad Provincial.

Rutas afectadas por la restricción

La circulación se encuentra limitada especialmente en los siguientes tramos de la red vial santacruceña:

Ruta Nacional 3: tramo San Julián – Paso Integración Austral

Ruta Provincial 5: tramo Güer Aike – La Esperanza

Ruta Nacional 40: tramo El Calafate – La Esperanza

Ruta Nacional 40: tramo La Esperanza – Río Turbio

Las autoridades señalaron que los fuertes vientos pueden provocar reducción de visibilidad, acumulación de polvo en suspensión y riesgos por vuelco de vehículos, especialmente aquellos de gran porte y transporte de pasajeros.

Recomendaciones oficiales

La Agencia Provincial de Seguridad Vial solicitó a la población evitar viajes y desplazamientos innecesarios mientras dure la medida. Además, remarcó la importancia de:

Respetar indicaciones del personal de seguridad presente en rutas y puestos de control

Planificar viajes solo cuando las condiciones mejoren

Consultar fuentes oficiales antes de salir a la ruta

Mantenerse informado a través del SMN y organismos provinciales

“El objetivo principal es evitar inconvenientes y garantizar la seguridad de todos los viajeros”, indicaron desde el organismo.

Coordinación y monitoreo permanente

Las autoridades provinciales destacaron el trabajo conjunto entre Seguridad Vial, Vialidad Provincial, Protección Civil y Policía de Santa Cruz para monitorear la evolución del fenómeno meteorológico.

Las medidas de restricción podrán actualizarse en función del comportamiento del viento y de nuevas alertas que emita el SMN. Se recomienda a la comunidad mantenerse atenta a los partes oficiales y canales informativos del Gobierno de Santa Cruz.