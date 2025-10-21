Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informó que se encuentra realizando tareas de limpieza y mantenimiento en la planta potabilizadora de Río Gallegos, a raíz del aumento del caudal del río y la presencia de turbiedad en el agua cruda.

Desde la empresa explicaron que esta situación obliga a intensificar el proceso de potabilización para asegurar la calidad del servicio, lo que podría provocar disminuciones temporales en el suministro en distintos sectores de la ciudad.

“El objetivo es garantizar un agua segura y confiable para todos los vecinos”, indicaron desde SPSE, y añadieron que el personal del área de Saneamiento trabaja de manera continua para normalizar el sistema en cuanto a caudal y presión.

Mientras se desarrollan las tareas, la empresa solicitó a los usuarios hacer un uso racional del recurso y agradeció la comprensión de la comunidad ante las molestias ocasionadas.