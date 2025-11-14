Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Consejo Provincial de Educación (CPE) de Santa Cruz anunció la suspensión de clases durante todo el día en siete localidades de la provincia este viernes 14 de noviembre, debido al alerta meteorológica por vientos fuertes que rige en la región.

La medida fue tomada luego de la notificación oficial de la Subsecretaría de Protección Civil, que advirtió sobre condiciones climáticas severas que podrían afectar la circulación y la seguridad de la comunidad educativa.

Localidades con suspensión de clases este viernes

La suspensión alcanza a todos los establecimientos educativos, públicos y privados, de:

Los Antiguos

Perito Moreno

Lago Posadas

El Chaltén

Bajo Caracoles

Tres Lagos

Gobernador Gregores

Desde el CPE informaron que la decisión se tomó para resguardar la seguridad de estudiantes, docentes, familias y personal escolar, frente a un temporal de viento que continuará a lo largo de la jornada.

Alerta meteorológica hoy: vientos fuertes en Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte para este viernes, que afectan a varias zonas de la Patagonia. Rige un alerta amarillo y también un alerta naranja en sectores donde las ráfagas serán más intensas.

Alerta amarillo por viento: vientos del oeste de 50 a 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h

Alerta naranja por viento: vientos sostenidos entre 60 y 75 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 120 km/h

Estas condiciones complican la circulación en rutas y caminos rurales, y elevan el nivel de riesgo en zonas abiertas y urbanas.

Recomendaciones del SMN ante el viento fuerte

Para evitar accidentes y minimizar riesgos, el SMN recomienda:

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar chapas, macetas, muebles de exterior y cualquier objeto que pueda volarse.

Mantenerse informado a través de canales oficiales.

Tener lista una mochila de emergencias con documentos, linterna, radio y teléfono.