Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Para las elecciones legislativas 2025 en Santa Cruz, cientos de ciudadanos ya recibieron sus telegramas de convocatoria y completaron la capacitación obligatoria para ser autoridades de mesa. La preparación incluyó un video explicativo y una actuación ejemplificadora que facilitó la comprensión de sus responsabilidades.

En diálogo con La Opinión Austral, una de las participantes contó: “Nunca había sido autoridad de mesa. Me sorprendió lo claro y didáctico de la capacitación, cómo lo mostraron primero en video y después con ejemplos prácticos. Todo fue muy preciso y conciso, me sentí preparada para cumplir el rol”.

Sobre la participación económica, la entrevistada explicó: “El pago por participar me parece justo. Una parte corresponde a estar el día de la elección, y el otro 50% al finalizar la capacitación online. Es un reconocimiento a nuestra responsabilidad”.

Participación voluntaria y rebuscando un ingreso extra

En la conversación con La Opinión Austral, agregó: “Algunas personas buscan esto para completar sus ingresos, y otros incluso se anotan voluntariamente. Todos tratamos de rebuscarnos un mango más, y al mismo tiempo estamos cumpliendo un deber cívico importante. Es una combinación de compromiso y necesidad económica”.

Estas experiencias muestran el esfuerzo de los ciudadanos que, por compromiso o necesidad, cumplen un papel fundamental para garantizar el desarrollo del sufragio en Santa Cruz durante las elecciones 2025.

Veda electoral y suspensión de partidos deportivos

La veda electoral impacta directamente en la agenda deportiva local. Equipos y deportistas, incluyendo jugadores de Unión Santacruceña, debieron suspender partidos programados para el domingo 26 de octubre, ya que no se permiten actividades deportivas durante las elecciones legislativas 2025.

El Departamento de Futsal AFA Río Gallegos resolvió la situación: la final de Unión Santacruceña se reprogramó para el lunes 27 a las 21 en el gimnasio Rocha, luego de consultar a Opción Joven, que no presentó inconvenientes para el cambio de fecha.

Reprogramación de partidos y coordinación entre clubes

El principal desafío para la reprogramación fue conseguir cancha y horario, resuelto mediante modificaciones a los partidos de vóley previstos para el lunes en el gimnasio municipal.

Con varias bajas por viajes y trabajo de jugadores incluidos en la lista de buena fe, Unión Santacruceña solicitó oficialmente el cambio de fecha, que finalmente fue aprobado por la organización, garantizando la disputa de la final sin interferencias con las elecciones legislativas 2025.

Elecciones 2025 en Santa Cruz: ciudadanía y deporte en acción

Mientras los votantes se concentran en elegir representantes legislativos, detrás de cada mesa y en los gimnasios locales se vive otro relato: ciudadanos asumiendo responsabilidades cívicas y deportistas reorganizando su rutina. La jornada electoral 2025 combina el cumplimiento de deberes cívicos con la adaptación de la vida cotidiana, mostrando cómo la crisis y la organización electoral impactan a la comunidad.