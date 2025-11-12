Your browser doesn’t support HTML5 audio
Tres estudiantes santacruceños están representando a la provincia en la 42° Olimpiada Matemática Argentina en Córdoba.
Se trata de Máximo Pastrian de Caleta Olivia, Tomás Pavesi del CPES N°28 “Nancy Arco” de El Chaltén y Alexa Juárez del Colegio Santa Cruz de Río Turbio, quienes se encuentran en La Falda desde inicios de semana.
El certamen, que se desarrolla en el Hotel EDEN de La Falda, comenzó este lunes con la acreditación de las delegaciones y tuvo este martes y miércoles las instancias de prueba escrita.
El acto de premiación y la exposición oral de ganadores y ganadoras de cada uno de los niveles se llevará a cabo este viernes 14 a partir de las 09:00.
