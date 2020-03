El 20 de marzo, la selección argentina de hockey pista indoor viajará a Estados Unidos para competir en el Panamericano de Lancaster. Hace una semana, 8 santacruceños concentran con el objetivo de quedar en la lista definitiva que se dará a conocer hoy. Laura Gómez es la única dama del grupo.

El miércoles 26 de febrero se dio inicio a la segunda concentración nacional de pista con jugadoras y jugadores de distintas regiones del país. La misma se lleva a cabo en las instalaciones del CeNARD, finalizará hoy y está a cargo de Fernando Ferrara -asistente técnico de Las Leonas- y Massimo Lanzano, quienes contarán con la asistencia técnica de Fabián Pérez, Cristian Bugallo y Sergio Saade (El Chaltén, Santa Cruz).

Los técnicos de la selección definen los equipos para el Panamericano. Foto: (Crónica)

Esta concentración servirá para definir a los jugadores que conformarán los equipos que competirán en el Panamericano a desarrollarse en Lancaster (Estados Unidos) entre el 25 y 29 de marzo, donde los campeones se adjudicarán una plaza para la Copa Mundial de Hockey Indoor FIH 2021.

Los santacruceños

El único confirmado para viajar hasta el momento es el entrenador de El Chaltén Sergio Saade, una oportunidad más que importante por lo que luego podrá transmitir a los deportistas santacruceños.

De la importante cantidad de jugadores convocados en la primera semana de febrero, quedaron muy pocos: Franco Ramírez de El Chaltén, Exequiel Paz Oroño de El Chaltén, Maximiliano Valdez de Club Andino, Nehuen Ayala de El Calafate,

Américo Choque de El Chaltén y Alfredo Sosa, también de El Chaltén.

La única dama es Laura Gómez del Club Lagartos de la localidad de Pico Truncado.

Fernando Ferrara

Hay 18 jugadores por equipo, entrenan en doble turno, el DT Ferrara dijo que los ve bien, con buen nivel en los entrenamientos. Reconoció que están lejos de las primeras potencias europeas, pero el potencial que han demostrado los concentrados le resulta interesante por considerar que, con un poco más de trabajo, se puede conseguir una paridad con el resto. Sobre los rivales a enfrentar en Lancaster, reconoció que no los conocen, pero vieron algunos videos y saben de la preparación que necesita todo equipo con pretensiones de estar en los primeros lugares. La preparación incluye el ajuste de detalles para llegar de la mejor manera.

Laura: otra oportunidad

Vive en Pico Trucado y por acompañar a sus hermanos mayores, decidió aprender esta disciplina deportiva. Como era muy chica, debió esperar a integrarse a un grupo que se ajustara a su edad. Practicó varias disciplinas, pero por el ‘negro’ Bravo decidió que el palo y la bocha eran su destino. Fue preseleccionada dos veces por el cuerpo técnico del equipo argentino. Esta es la tercera oportunidad que tiene de integrar la selección, conoce las exigencias y eso en cierta forma le dio ventaja para quedar en este grupo. Hoy conocerá si lo hecho hasta el momento es suficiente o aún debe seguir esperando, situación que no le resta méritos, sino que suma reconocimiento por su esfuerzo personal y silencioso. Actualmente integra las filas de Lagartos.

Laura Gómez, la única santacruceña con posibilidades de viajar a Lancaster.

FOTO: CRÓNICA

Cuando LOA le preguntó por qué juega al hockey, ella respondió: “Siempre me gustó probar distintos deportes, jugué a un montón de cosas: básquet, vóley, taekwondo, fútbol. Mis hermanos estaban yendo a la escuela de hockey y quise probar. Fui con ellos y obviamente era un grupo grande, porque me llevaban entre 7 y 6 años. Probé entrenar una semana y me dijeron que no podía ir más porque era muy chica, que era arriesgado, entonces esperé unos meses hasta que una profesora me habló, que fue mi primera profe, Luisiana Porfirio, fui con ella y empecé con un grupo de mi edad”.

Sobre el puesto en el que se siente más cómoda, asegura que “siempre fui delantera, me gusta avanzar, meter goles, siempre fui de ‘comerme’ mucho la bocha hasta que me convocaron en el seleccionado Sub 19 de Argentina y me empezaron a probar atrás como defensora y me gustó mucho. porque veía la cancha de otra manera, veía el juego desde un lugar en el que sentía que estaba en toda la cancha al mismo momento. Defendía, pasaba al ataque. Hoy en día soy wing derecho, pero igual me gusta mucho lo que es defensa”.