Con gran orgullo, asociaciones y clubes de Santa Cruz dieron a conocer la buena nueva: jugadores de Primera Damas y Primera Caballeros fueron convocados por el cuerpo técnico de la Confederación Argentina de Hockey para una preselección. Además, Sergio Saade fue invitado a integrar el grupo de trabajo.

En diciembre de 2019, los técnicos a cargo de armar la preselección de hockey pista que representará a Argentina en compromisos internacionales llegaron a Río Gallegos para trabajar con un numeroso grupo de convocados. En ese grupo de damas y caballeros hubo jugadores de las dos asociaciones que existen en Santa Cruz: Asociación Santacruceña y Hockey Santa Cruz Norte.

La semana pasada recibieron el listado con los jóvenes que serán examinados en Buenos Aires. La concentración será en Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo del 3 al 8 de febrero, con alojamiento y comidas en el lugar.

Los entrenadores a cargo son: Fernando Ferrara y Massimo Lanzano.

Asistentes técnicos: Fabián Pérez, Cristian Bugallo y Sergio Saade (El Chaltén).

Los deportistas que llegan del interior deben presentarse el lunes 3 a las 12:00 y se retirarán el día 8 a las 11:00 horas.

Todos los jugadores deben presentar, entregándolos al inicio de la concentración, fotocopia de DNI y carné de la obra social. Aquel que no presente la documentación solicitada, no podrá participar de la misma. En el comunicado a los clubes y asociaciones, aclararon que el costo de los pasajes se realiza por prorrateo.

Santacruceña

Por la asociación de la zona sur provincial fueron convocadas Valentina Graves del Boxing Club y Agostina Amatte y Agustina Ovando de Hispano.

En el caso de los varones: Nehuen Ayala, Benjamín Baeza, Alexis Bull, Américo Choque, Ignacio Molina, Mateo Morel, Camino Naranjo, Maximiliano Paz y Franco Ramírez fueron seleccionados.

Santa Cruz Norte

Varones: Franco Gómez, Maximiliano Valdez.

En damas: Luciana Oliva, Laura Gómez y Cecilia Ocaña.

Sergio

Un hombre que juega, enseña, vive y respira hockey es Sergio Saade, quien a lo largo de los años vio crecer jugando a los jóvenes de El Chaltén.

Esta oportunidad que se le presenta de compartir el trabajo de los técnicos es especial para él. En declaraciones a LOA, indicó: “¿Qué significa para nosotros, como club y como padres, que en nuestro pueblo de 1.400 habitantes existan 6 deportistas convocados para ganarse un lugar en un seleccionado argentino de 12 integrantes?”, respondió la pregunta con otra y reflexionó: “En un país de 44.500.000 millones de personas, para mí significa que nada es imposible. Que la constancia, el trabajo y la humildad a lo largo de los años en una determinada actividad tiene sus premios”.

Sobre lo que siente, indicó: “Lo tomo como un logro de todos, de la primera comisión directiva del CSYDECH y de todos sus sucesores, y a nivel provincial de Francisco Delgado, de Fredy Amatte, de todos los que alguna vez condujeron y conducen nuestra asociación”.

Y amplió: “De las familias de los jugadores, de los entrenadores de los jugadores, de los compañeros/as de los jugadores y del hockey pista patagónico, que hace muchísimos años viene practicando y dedicándose a participar de torneos pura y exclusivamente de pista”.

Aseguró que le complace muchísimo saber que muchos jugadores de El Chaltén y de la provincia en general tendrán “la oportunidad de ser vistos, de ser tenidos en cuenta para integrar un seleccionado de un país tan grande y me demuestra que todo es posible, que el trabajo silencioso de mucha gente, sumado al sacrificio y las cosas que dejaron de lado ellos para poder jugar al hockey tantos años, finalmente empieza a mostrar sus frutos”.

Y destacó: “Siento una emoción muy grande por todos, por los chicos de El Calafate, por los chicos y las chicas de Río Gallegos, por los chicos de El Chaltén, los de Caleta, Truncado, Sarmiento, Esquel, Ushuaia, Tolhuin, Bariloche. Por los padres y las familias de esos chicos, por sus compañeros/as de clubes y de sus equipos que están siempre, porque la pasión nos une a todos. Me emociona saber que las categorías inferiores están mirando todo lo que ocurre y que sus ilusiones empiezan a hacerse cada vez más grandes y todos nos damos cuenta de que todo es posible, de que con trabajo, entrenamientos, amor y humildad se puede llegar muy, pero muy lejos, no importa el punto del mapa en donde nos toque vivir. Son muchísimas cosas las que siento en estos días”.

Para finalizar: “En lo personal, no tengo más que palabras de agradecimiento para todas las personas que me enseñaron y me enseñan a ser un mejor tipo todos los días”. Foto: (José Silva).