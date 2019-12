Santacruceños hicieron sus últimas compras en Punta Arenas antes de que aplique el impuesto del 30%

Tras la medida del Gobierno Nacional de aumentar el 30% a los impuestos para compras en el exterior, el apuro por aprovechar los últimos días antes de que se implemente se hizo notar. Para los vecinos de Santa Cruz, en especial de Río Gallegos, no fue la excepción, especialmente en relación a los conocidos viajes de compras a la Zona Franca de Punta Arenas.

Si bien el número de turistas argentinos en la localidad chilena decreció luego de la disparada del dólar durante el último tramo del gobierno de Mauricio Macri y la devaluación de la moneda nacional, esta nueva medida podría impactar doblemente en la circulación de riogalleguenses en busca de precios más accesibles.

Ludmila y Néstor viajaron desde El Calafate junto a sus hijos la semana pasada para comprar los regalos de Navidad, y dialogaron con el medio magallánico La Prensa Austral, donde sostuvieron que “el impuesto supuestamente, este fin de semana no iba a estar, se supone que a partir del fin de semana que viene», y por eso decidieron viajar.

«Realmente, si se aplica el impuesto, yo desde mi lugar, no vendría, no es conveniente. Aunque siga habiendo diferencias a favor, entre el gasto de combustible y demás, no nos convendría. Hasta ahora sí nos es favorable. Venimos seguido, dos o tres veces al año”, apuntó la vecina. «Estamos tratando de comprar todo ahora para ya no venir más hasta que se solucione todo esto. Si encima aumenta el dólar y nos aumentan el 30%, es una barbaridad”, apuntó.

Daniel, otro vecino de Río Gallegos, opinó: «Yo calculo que en enero se va a saber qué idea tiene el Presidente y la vice, pero sí yo creo que no nos va a convenir, nos va a subir todo”. Además, señaló cómo influenció el conflicto social que afecta a Chile y que generó disturbios en las calles: «Cuando ustedes tuvieron su inconveniente, a nosotros aún nos convenía venir, pero ahora no. Vamos a ver qué pasa en enero».

Por otro lado, Juan, otro riogalleguense, señaló que venir a comprar a Punta Arenas “nos conviene hasta cierto punto, en algunos artículos sí, otros no. En los electrónicos nos conviene, pero ropa y comida está bastante caro para nosotros, porque el cambio está muy bajo. Con este impuesto hay que ver, el gobierno recién está empezando. Además que uno viene a distraerse uno o dos días, pero ahora va a costar más”, lamentó.

«La ropa no nos conviene, está al mismo precio y la comida, carísima», coincidió Patricia, también de la capital santacruceña. «Lo único que sí es favorable son los electrodomésticos, por ejemplo, llevamos tazas, que allá están a 200 pesos cada una y por ese precio acá llevamos cuatro. Con este impuesto sí, va a ser difícil que vengamos, ahora ya se está notando. No siempre venimos, solamente para las fiestas y por eso llevamos muchos juguetes”, declaró.

En general, los distintos testimonios coinciden en que los productos que convienen económicamente siguen siendo los de los productos de electrónica y electrodomésticos; además de los juguetes, principalmente para estas fechas festivas. En el resto de los rubros, como comida e indumentaria, no resulta conveniente la diferencia de precios teniendo en cuenta lo bajo que está el cambio. Resta conocer de aquí en adelante el impacto que tendrá el impuesto del 30%.