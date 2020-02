Ya son 144 las personas que fueron diagnosticadas en el país con sarampión desde el brote que comenzó el año pasado. Ante el alerta, el HZCO advirtió que en Caleta Olivia sólo alrededor del 80% de las personas tiene el calendario de vacunación completo.

Ya son 144 los casos confirmados por sarampión en Argentina, de acuerdo al último boletín epidemiológico publicado por el Ministerio de Salud de la Nación, y el jueves 13 de febrero se registró el primer caso de un fallecido por sarampión desde el año 1998, una paciente de 50 años, inmunosuprimida, con diagnóstico de encefalitis, oriunda de La Matanza y que murió en una clínica privada porteña.

Según se especifica en el documento oficial, en 138 casos no se pudo establecer el origen del contagio, mientras que los 6 cuadros restantes registraron antecedentes de viajes a Estados Unidos y Brasil.

Hay 118 casos en la provincia de Buenos Aires, 25 en la Ciudad de Buenos Aires y uno en la provincia de Córdoba.

En diálogo con La Opinión Zona Norte, la jefa de Epidemiologia del Hospital Zonal Caleta Oliva, Carina Martín, detalló: “El sarampión es una enfermedad viral transmisible, contagiosa y la única medida de prevención es la vacunación, eso ya está totalmente comprobado”.

La vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (también llamada vacuna triple vírica o MMR), “es una vacuna que está en nuestro calendario desde hace muchos años, son dos dosis las que se deben aplicar, al año de vida y a los 6 años o en el ingreso escolar, y aquel que no acredite esas dos dosis debe completar ese esquema en algún momento de la vida, si se comprueba que no tiene las dos dosis colocadas”, agregó.

Además, expresó que “indudablemente el movimiento antivacunas, que ya se ha generado desde hace un tiempo, es una de las principales causas de que haya tantos niños, adolescentes y tantos adultos con esquemas de vacunas atrasados, lo que genera que estas enfermedades se presenten. De hecho, hace muchos años no se presentaba esta enfermedad”.

La doctora Martín también se refirió a las coberturas de vacunación en la localidad de Caleta Olivia, ya que “en la ciudad no tenemos las coberturas que deberíamos tener, estamos muy por debajo con los porcentajes, que deben ser del 95% o más, para que un virus no reaparezca”. Y lamentó que hace años no se llega a esos porcentajes, “a pesar de los esfuerzos de los equipos de salud, de las campañas, de la difusión por los medios de comunicación, no se llega a cubrir, tenemos una cobertura que ronda el 80% de la población vacunada”.

La doctora informó que están trabajando desde el HZCO y en los centros de salud de la ciudad para completar los esquemas de vacunación.

“Nosotros desde el hospital estamos atentos ante la aparición de cualquier cuadro de fiebre y exantema cutáneo, a eso se lo toma como un posible caso sospechoso y se lo estudia”.

En la zona no se registraron casos, “estamos en alerta, en vigilancia con respecto a eso por si llegara a aparecer algún niño o adulto con esa sintomatología. Estamos realizando la vigilancia epidemiológica activa”, cerró Martín.

En el país hay 144 contagiados.

Enfermedad

El sarampión es una enfermedad viral cuyos síntomas iniciales incluyen fiebre alta, rinorrea o congestión nasal, conjuntivitis bilateral y lesiones puntiformes blanquecinas ubicadas en el paladar (manchas de Koplit) durante los primeros diez días. Luego aparece un exantema centrífugo que comienza en la cara y se extiende gradualmente al resto del cuerpo.

El período de contagio se prolonga hasta 3 a 4 días luego de que ha aparecido el exantema.

Recomendaciones a la población

Toda la población debe verificar y completar su esquema de vacunación de acuerdo a su edad y consultar de forma inmediata ante la presencia de fiebre y erupción cutánea.

Niños de 6 a 11 meses de vida: deben recibir una dosis de vacuna doble viral o triple viral (“dosis cero”). Esta dosis no tenida en cuenta como esquema de vacunación de calendario.

Niños de 12 meses: una dosis correspondiente al calendario.

Niños de 13 meses a 4 años inclusive: deben acreditar al menos dos dosis de vacuna triple viral.

Mayores de 5 años, adolescentes y adultos: deben acreditar al menos dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión (monovalente, doble o triple viral) aplicada después del año de vida o confirmar a través de un estudio de laboratorio la presencia de anticuerpos contra sarampión (serología IgG+ contra sarampión).

Se desaconseja viajar hacia un área con transmisión del virus de sarampión a las embarazadas sin antecedentes comprobables de vacunación o sin anticuerpos contra el sarampión y a los niños menores de 6 meses, puesto que en ellos la vacuna triple viral está contraindicada y es el grupo etario de mayor vulnerabilidad.