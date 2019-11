“No hay que atribuirle a la oposición no habernos endeudado en dólares”

Diputados aprobó el Presupuesto 2020, en un debate que tuvo un fuerte contrapunto entre Matías Bezi y Gabriela Mestelán, quien pidió que se le reconociera a la oposición haber sido quienes no le dejaron al Ejecutivo endeudarse en dólares. El vicegobernador intervino y pidió parar con esa idea.

Tal como estaba previsto, la Cámara de Diputados aprobó ayer el Proyecto de Presupuesto para el próximo año, en una sesión extensa en la que el punto central no demandó demasiado tiempo, entre otras cosas, por tratarse no sólo de la última sesión del año, sino de la despedida de los parlamentarios que asumieron en 2015.

El miembro informante del proyecto oficial fue el diputado Matías Bezi, quien se ocupó de bajarle el tono a las críticas del ala Cambiemos, la cual aseguró en los últimos días que el Presupuesto 2020 era ‘un dibujo’.

Se trata de una analogía, porque es lo mismo que dijo el presidente electo, Alberto Fernández, acerca de la ley de leyes elaborada por el macrismo.

“Este presupuesto está en un monto de erogaciones de $ 958.374.8702 millones e ingresos por $ 94.61955241, con un déficit pequeño, atendible, de $ 464 millones”, arrancó Bezi, quien dijo que en contraposición “de lo que sucede en el orden nacional, podemos decir que el Estado Provincial sostiene las obligaciones que hacen al pago de salarios, del sistema educativo, de salud, de las cuestiones inherentes a lo que las políticas macroeconómicas nacionales han impactado”.

Sobre esa diferencia, puso en valor “lo saludable de nuestras carteras de stock de deudas, todas en pesos, y que a diferencia del Presupuesto 2019, que teníamos una erogación de capital de $ 2.233 millones más intereses, ese monto se reduce a $ 1.821 millones” con deuda generada “entre los años 2011 y 2015 con el Banco Nación”, agregó el legislador del FPV.

En clara respuesta a la diputada Gabriela Mestelán, que ya había adelantado su voto en contra, Bezi argumentó que “posiblemente lo que se quiere refutar, porque lo he escuchado, es que este presupuesto se va a modificar, pero ojalá que sí, ojalá que se modifique para bien” y recordó que el del año pasado se hizo en base a un dólar a $ 30 y hoy está a $ 62,50, porque las variables del gobierno de la alianza Cambiemos fueron negativas y las metas estuvieron lejos de cumplirse.

Cuando Mestelán tuvo que decir lo suyo, sostuvo que no iba a “recurrir a la baulera de los recuerdos, simplemente voy a atenderme a la realidad que estamos viviendo” y sostuvo que “bajo ningún punto de vista creemos que un presupuesto aprobado o no aprobado va a interrumpir de por vida, el cobro y lo que el Estado Provincial debe garantizar”.

Gabriela Mestelán tuvo un duro cruce con Matías Bezi.

“Hoy -insistió- se va a votar un presupuesto falaz porque lo único que estamos garantizando es que el Poder Ejecutivo haga las readecuaciones a la hora de que el Gobierno Nacional defina cuestiones de la macro economía”, aunque todavía esos parámetros son desconocidos.

Pero luego, la diputada de Encuentro Ciudadano mencionó que fue gracias a la oposición que el Gobierno de Alicia Kirchner hoy sólo tiene deuda en pesos.

“No, no, fue una decisión política del Gobierno Provincial no emitir bonos afuera”, le salió al cruce Pablo González, quien hasta ahí no había intervenido.

“La ley lo autorizaba, tomamos tres créditos con el Gobierno Nacional, en pesos, pero no hay que atribuirle a la oposición no habernos endeudado en dólares. Quiero aclarar eso porque me parece importante. Fue una decisión soberana del Gobierno Provincial no emitir deuda en dólares en el lugar que el Gobierno Nacional decía que había que ir, y que el diez de diciembre se va a saber qué pasó con eso”, aclaró el vicegobernador.

Ya había entrado la tarde y entonces Bezi volvió a pedir la palabra: “Si la diputada preopinante quiere demorar el tratamiento de esta ley, puede mocionar la vuelta a comisiones”, dijo, pero tal cosa no sucedió y finalmente, antes de la votación por mayoría, el diputado caletense Sergio Bucci le dijo también a Mestelán que “en Argentina, con las constantes crisis que hemos tenido, sería imposible hacer un presupuesto acorde a la realidad”.