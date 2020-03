Un grupo de choferes de UTA huyó de La Barrancosa, luego de que el Comité de Crisis determinara que no evacuaría la mega-obra. Cuando llegaron a Güer Aike, dieron su versión a este diario y quedaron retenidos.

Luego de que el presidente, Alberto Fernández, dictara el aislamiento social y obligatorio en el país, el Comité de Crisis santacruceño, que coordina las acciones para enfrentar el coronavirus, decidió evacuar a los trabajadores que están actualmente en las represas. Sin embargo, debieron volver sobre sus pasos, luego de que la Justicia les advirtiera que no debían realizarse traslados de ningún tipo hasta que finalice la vigencia del DNU presidencial.

Cuando esta noticia se dio en el obrador, un grupo de choferes enrolados en la UTA decidió, de forma unilateral, abandonar el lugar, lo que originó un despliegue policial en Güer Aike.

La Policía los detuvo en Güer Aike. FOTO: MIRTA VELÁSQUEZ

En diálogo con La Opinión Austral, el delegado de UTA, Pablo Cardozo, explicó que “la situación es crítica, trabajamos en represas La Barrancosa y en Cóndor Cliff y no nos quieren hacer cumplir cuarentena, y nos quieren tener trabajando a la fuerza, sin protección ni nada. No tenemos los coches limpios, barbijos ni nada”, explicó.

Y es que, al margen de la presunta situación de falta de higiene, el DNU presidencial es claro, y entre las 24 excepciones que marca para la cuarentena, están los trabajadores de la construcción que se desempeñen en la obra pública. Ergo, ellos no deben parar.

“Trabajamos en forma continua, de empresas tercerizadas de traslado de pasajeros. Nos prohibían salir, decían que nos meterían presos. Salimos porque no nos sentimos seguros adentro. No tenemos protección a nada. Adentro se está trabajando. Como delegado no lo voy a permitir, y me traje a todos los compañeros, para que hagan su cuarentena en su domicilio. Hay mucho contacto. Entra y sale gente. No sabemos si traen el virus o no. Esperamos hasta hoy y nos venimos”, explicó Cardozo que, al cierre de esta edición, era evaluado junto al resto de sus compañeros, para ver si presentaba sintomatología o no.