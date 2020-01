Se peleó con los padres: Se fue de la ciudad y la encontraron en Piedra Buena

El personal de la Policía de Piedra Buena encontró a Gabriela G., una nena de 11 años que, en la mañana de ayer, discutió con sus padres y se ausentó de su hogar en San Julián. Al momento de ser encontrada, la nena estaba bien de salud aunque se desconoce como hizo para saltear los controles.

En los tiempos de la pubertad y la preadolescencia es común que los niños que se encuentran creciendo comiencen a replantearse algunas cosas. El sentimiento de rebeldía a veces los hace pelearse con sus padres y amenazar con irse de sus casas.

En algunas oportunidades, los niños lo llegan a hacer tal como es el caso de Gabriela G., una nena de 11 años de la ciudad de Puerto San Julián que en la jornada del sábado discutió con sus padres y se fue de la vivienda en la que ellos convivían.

Como el caso involucra a una menor de edad poco se pudo saber, de igual manera, pese al hermetismo con el que se lleva el tema, La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas, pudo saber que cerca del mediodía del sábado, los papás de Gabriela se acercaron a la Seccional Primera de la ciudad para realizar la exposición correspondiente por la desaparición de la nena.

Según indicaron ellos, Gabriela había dejado una nota escrita diciendo que se iba de su casa porque sus papás le habían retenido el celular.

Como es habitual en estos casos, se activó el protocolo correspondiente y se dio aviso a las unidades operativas, tanto de la localidad portuaria como de las aledañas, con los datos necesarios para identificar a la menor.

Estado de WhatsApp

Lo curioso surgió unas horas después cuando personas que tenían agendada a una amiga de Gabriela, dieron cuenta de un estado que publicó en la red de mensajería instantánea WhatsApp.

En el estado, la nena publicó una foto junto a Gabriela y un texto en el que dejaba claro sus intenciones y el porqué de alejarse de la casa de sus padres: “Esto es para mis familiares, estoy bien, no quiero volver a casa, no me busquen, ya me cansé de ustedes. Nos vamos a Comodoro, Trelew y a otro lugar”, indicaba el mensaje que concluyo con un emoji de una cara enamorada.

El estado generó un revuelo en la ciudad y en las autoridades que se encontraban en la búsqueda de la nena. A partir de ese momento se intensificaron los controles en los accesos y egresos de la ciudad. Incluso la Policía fue hasta la casa de las amigas de Gabriela y no dieron con ella.

El paradero de la nena fue un misterio hasta cerca de las ocho y media de la noche de ayer cuando llegó el alivio y se supo que se encontraba a kilómetros de su lugar de origen: fue encontrada en Piedra Buena, indicaron fuentes policiales consultadas.

Con esa novedad, se dio de baja las claves de averiguación de paradero y, al cierre de esta edición, los padres estaban viajando a Piedra Buena para reencontrarse con su hija. Lo que resta saber es como hizo la nena para saltear los controles pero lo importante es que se encuentra fuera de peligro.