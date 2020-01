Se promulgó el paquete fiscal sin el impuesto al combustible

El Ejecutivo de Río Gallegos firmó el Decreto N° 137 (Ordenanza N° 8.434) y puso en vigencia la actualización de los impuestos a los medianos y grandes contribuyentes. Pero Grasso sorpresivamente anunció por las redes que daba marcha atrás con el impuesto al combustible y subió una foto reunido con Máximo Kirchner.

* Por Gustavo Argañaraz

Enero trajo la tranquilidad a Río Gallegos que se suele respirar en todos los veranos. La semana había cerrado con los cruces mediáticos entre la comuna local y la CGT Zona Sur, los trabajadores insistieron con las duras críticas al impuesto al combustible, medida impulsada por el intendente Pablo Grasso.

En ese ruidoso escenario nadie se había percatado de que el municipio, con la firma de todo el Gabinete Municipal y del intendente, había firmado el Decreto N° 137 que contiene la Ordenanza N° 8.434 poniendo en vigencia el paquete fiscal que actualiza los impuestos a los medianos y grandes contribuyentes. Además, el impuesto al combustible y la suba del estacionamiento medido, entre otros.

Las medidas generaron una lluvia de críticas “ya que el pueblo no puede soportar más ajustes luego de los 4 años macristas”, se dijo una y otra vez. Pero los funcionarios capitalinos no se corrieron un centímetro de su postura y hasta el viernes defendieron a rajatabla los pedidos del intendente. La premisa era que los que más pueden hagan un esfuerzo por una ciudad mejor.

Sábado

Río Gallegos no cuenta con un digesto que facilite el derecho a la información de los actos de gobierno, por lo que la confirmación de la promulgación se volvió un tanto esquiva. Fue el presidente del Concejo Deliberante, Emilio Maldonado, quien ratificó a La Opinión Austral que las ordenanzas sancionadas el 23 de diciembre último fueron promulgadas y rigen a partir del primero de enero, con las firmas del intendente Pablo Grasso; Celina Mansilla, secretaria de Gobierno; Diego Robles, Hacienda; Claudia Picuntureo, Coordinación Ejecutiva; Lucas Otín, Obras Públicas; Alejandra Vázquez, Desarrollo Humano; Julia Chalub, Adolescencia y Familia; Jorge Cabezas, Legal y Técnica, y Moira Lanezán, Producción.

Así fue que el sábado por la mañana los estacioneros mantuvieron una extensa reunión en la sede de la Cámara de Comercio de Río Gallegos para definir las acciones a seguir, pues el pasado viernes el municipio los había notificado sobre la promulgación de las ordenanzas y debían tributar el 2% por cada litro de combustible expendido. En la previa habían indicado que ese tributo sería trasladado al consumidor.

La Opinión Austral intentó obtener detalles del encuentro, pero el sector comercial sólo se limitó a decir que no tenían precisiones sobre la promulgación y que en tal caso aguardarían al inicio de la semana para definir los pasos a seguir. Luego no respondieron los llamados. Así, quedaba en incógnita si efectivamente recurrirían a la Justicia como lo habían adelantado previo a Navidad. Hasta allí, los expendedores de combustibles comprendían que necesitaban una acción de efecto rápido y eficaz para hacer sentir su descontento al municipio. Pues ya habían señalado que se trataba de un impuesto y no una tasa que a todas luces era ilegal porque se trataba de un doble tributo. En Argentina rige el impuesto a la Transferencia Combustibles Líquidos, plasmado en la Ley N° 23.996.

En tanto, este medio supo que la Municipalidad de Río Gallegos había convocado a los estacioneros a mantener una reunión, pero los propietarios de las estaciones de servicio se negaron a ir. En estas semanas reprocharon al intendente Grasso que la medida había sido inconsulta, por lo que no veían motivos para sentarse a dialogar con la medida ya en vigencia.

Le puso un freno

Pero, promediando las 19 horas del apacible sábado, Grasso anunció por las redes sociales que había tomado la decisión de dar marcha atrás con la nueva tasa vial. “Decidí no aplicar la tasa vial, Río Gallegos necesita levantarse y lo vamos a hacer entre todos. También les pido a los que estuvieron en contra, defendiendo a 4 o 5 dueños de estaciones de servicios, que me acompañen a frenar las nuevas subas que surjan en los combustibles y alimentos, es ahí donde debe estar puesta la mirada, cuidando el bolsillo de nuestros queridos vecinos de la ciudad”, concluyó.

El mensaje del intendente fue acompañado por una fotografía en la que se mostró con el diputado por Buenos Aires Máximo Kirchner y el ministro de Gobierno de Santa Cruz, Leandro Zuliani.

Así, Grasso dio marcha atrás con la Tasa Vial, pero se comprende que seguirá adelante con el paquete fiscal que alcanza a casas de juegos electrónicos, patentes de bebidas alcohólicas, tasa por inspección en seguridad e higiene, y otros.

Las lecturas políticas que se desprenden son infinitas, lo cierto es que el propio Grasso dijo semanas atrás que el precio del combustible es potestad del Gobierno Nacional y Río Gallegos no fue la excepción. Mientras el presidente de la Nación, Alberto Fernández, ordenó públicamente al presidente de YPF no implementar avanzar en actualizaciones en los precios del combustible en la lucha emprendida para equilibrar la inflación. Otra especulación que se echó a rodar: ¿Habrá pedido Grasso los 206 millones de pesos que necesita para el pago de sueldos?