El impacto en la economía del mundo, y por ende en Argentina, no se hizo esperar. Los capitales financieros huyen hacia valores “seguros”. La Bolsa argentina ayer cayó, en consonancia con lo que había ocurrido en el mundo entre el lunes y el martes. Ya se anticipa un primer trimestre complicado.

*Por Irene Stur

El virus COVID-19 (coronavirus) se propaga sin límites y la economía mundial se resiente. Mientras las bolsas del mundo recuperaron parte de la pérdida que sufrieron entre lunes y martes, en Argentina, como era previsible, la apertura de los mercados tras el feriado largo fue catastrófica.

Es que a la novedad de la propagación en Italia, se sumaron Francia, España y, lo que es más alarmante, se dio el primer caso positivo en Brasil. Aunque todos están relacionados, los alcances del virus aparecen como incalculables.

En 48 horas, el Dow Jones de Wall Street perdió un 6,6% y ayer se recuperaba.

La corrección de precios llevó a un derrumbe en el Merval de casi el 5% (4,88%).

Algunas acciones, como las de YPF, llegaron a caer en la apertura de rueda hasta un 9%, pero luego recortaron unos puntos.

A nivel internacional, algunos títulos también lograron un recupero. Entre ellos están los ADR argentinos. Se trata de las acciones de empresas argentinas que operan en el mayor mercado de valores del mundo, que subieron apenas un tercio de lo que perdieron entre lunes y martes.

La huída de los inversores financieros sigue vigente. Se trata del “flight to quality”, con el que las inversiones vuelven a sus casas matrices o a los activos seguros. Entre ellos el oro o los títulos del Tesoro de Estados Unidos. Esto impacta directamente en los mercados emergentes, como el de Argentina.

En paralelo, pese al cepo, el dólar trepó unos centavos, comercializándose (al cierre de la edición) a $ 83,30 y el mayorista superó los $ 62. Esto se explica porque una caída de las acciones argentinas repercute, necesariamente, en la suba de la cotización del dólar contado con liquidación.

Exportaciones en jaque

Es una certeza ya que en China, donde la epidemia comenzó, en este primer trimestre, al menos, el consumo sufrió una fuerte restricción. Y con ello la demanda de alimentos y materias primas por parte del gigante asiático disminuyó drásticamente.

Esto implica menos ventas de productos, como la soja argentina. Pero no sólo se trata de menos ventas, sino que los precios de los commodities siguen bajando. En el caso de la soja, que comenzó el año a USD 347 la tonelada, esta semana bajó hasta los USD 321. Lo propio ocurrió con el petróleo, tal como lo anticipáramos en la edición de ayer de La Opinión Zona Norte.

El precio del crudo registró su tercera ronda negativa. El petróleo de Brent (de referencia para Argentina) cotizaba en el mercado electrónico de Londres (ICE) a US$ 52,55, con una baja de 3,15% para su entrega en abril, de acuerdo con datos de la agencia Bloomberg. Lo propio ocurría con el WTI, que cotizaba en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex) a US$ 49,37 el barril y bajaba 1,06% para su entrega en marzo. Por su parte, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) informó que su canasta de crudo cerró a US$ 55,88, contra los US$ 56,11 del día anterior.

Efecto Brasil

Brasil es un país cuya economía no avanza ni retrocede al ritmo del dólar. De hecho, el Real se depreció un 9,4% en lo que va del año y el impacto no lo siente su economía cotidiana.

Esa devaluación fue producto, fundamentalmente, de la desaceleración económica en China por el coronavirus. El país asiático es el principal comprador de Brasil, seguido por Estados Unidos.

Con ello, Argentina recibiría un doble impacto negativo en sus exportaciones. El directo por la retracción de las compras chinas y el indirecto por una política defensiva de Brasil, principal socio comercial de nuestro país en la región.