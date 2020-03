Pese a que el ministro de Seguridad lo intentó convencer, el comisario mayor Juan José Pérez dejó la Dirección Regional Sur. Es por una relación de mucho conflicto con su superior, el superintendente de Seguridad, Dante Jattar Abboud, apuntado también por los traslados dictaminados. Igualmente influyó una cuestión familiar. Su lugar será ocupado por Walter Trillard, quien oficiaba de segundo jefe hasta el 2019.

Mediante un radiograma que lleva la firma del jefe de la Policía, comisario general (R) José Luis Cortés, en los últimos días se dieron a conocer los ascensos determinados dentro de la Policía de la provincia.

Entre los nuevos nombramientos para reestructurar la institución policial, el comisario mayor Walter Rafael Trillard, que se desempeñaba como segundo jefe de la Dirección General Regional Sur, ahora quedará al mando de la misma. Lo acompañará el comisario inspector Pedro Gabriel Romero, quien tiempo atrás supo estar a cargo de la Regional Sudoeste.Ayer al mediodía, en un acto oficial, se los puso a ambos formalmente en funciones. Quien no aparece en ninguno de los nombramientos es el comisario mayor Juan José Pérez, ex director de la Regional Sur. Una persona que sonaba fuerte para el futuro de la Jefatura de Policía o la Superintendencia de Seguridad.

En el exterior de la División Comando Radioeléctrico de Río Gallegos se realizó el acto. FOTO: JOSÉ SILVA

La Opinión Austral pudo conocer que Pérez no quiso seguir a cargo de la Regional Sur y no se trató de una determinación de sus superiores, sino de él mismo. ¿El motivo?, una pésima relación con el comisario general Dante Jattar Abboud. El rumor fuerte que corrió las últimas semanas, trascendida ya su determinación de no seguir al frente de la Dirección, es que tuvieron un fuerte cruce con su superior. “No lo soportaba más” dijo una alta fuente de este medio.

La relación venía desgastada hace ya tiempo, por lo menos dos años. Hasta incluso trascendió que hubo un momento en que llegaron a “agarrarse a trompadas”, aunque esto fue desmentido por el propio Pérez. En su breve contacto con LOA, el comisario mayor aseguró que se va de la fuerza para pasar más tiempo y estar más cerca de su familia, en Chubut.

La decisión estaba tomada

Meses atrás, cuando ya se sabía de la no continuidad del jefe de la Regional, el propio ministro de Seguridad Lisandro De La Torre intentó convencerlo de continuar, pero fue en vano. Hubo varias reuniones. La decisión ya estaba tomada.

La gran mayoría de los jefes de seccionales en Río Gallegos califican a Pérez como un superior “muy trabajador” y “muy responsable”, que está “al tanto de todo”. También, con consenso en los comisarios, algo difícil de lograr.

Mientras el superintendente de Seguridad sea Abboud, Pérez no regresa. No es el único que posee diferencias y un fuerte conflicto con su superior. Los primeros dos meses de este año hubo grandes críticas a los traslados determinados por el “Turco”. Algunos de ellos fueron posteriormente modificados por el jefe de Policía.

Otro fuerte trascendido que llegó a esta redacción es que el ex jefe de la Regional era muy considerado para tomar la posta en la renovación de la cúpula policial -algo que finalmente no se dio- como superintendente e incluso como subjefe de Policía. Lo cierto es que hoy, con Pérez fuera de la ecuación, quien tomó la posta en la Regional es Walter Trillard, comisario con extensa trayectoria.

Trillard – Romero

Trillard y su segundo, Romero, fueron puestos en funciones con una rápida designación en la que no fueron invitadas autoridades municipales ni de la Justicia. Sólo jefes de comisarías y divisiones, autoridades del Ministerio de Seguridad y el propio Lisandro de la Torre, el jefe de Policía José Luis Cortés, además de personal subalterno y en situación de retiro.

El mismo tuvo lugar este jueves en las instalaciones de la Dirección General Regional Sur, en Jofré de Loaiza 461. Acompañaron el secretario de Estado de Seguridad, Dr. Gustavo González Díaz; la subsecretaria de Asuntos Jurídicos Dra. Karen Cader; la subsecretaria de Participación Ciudadana Victoria Aguilar; el subsecretario de Formación Mg. Pablo Canobra y el subsecretario de Protección Civil, Diego Farías.

Con los acordes de la banda de música policial se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y se procedió a dar lectura de la foja de servicios perteneciente al comisario mayor Walter Trillard, donde el jefe de Policía de la Provincia destacó los ascensos, traslados y pases obtenidos a lo largo de su trayectoria policial y lo puso en funciones. Seguido, se leyó la foja de servicios del comisario inspector Pedro Gabriel Romero, donde Cortés también resaltó su trayectoria.

Las voces en la asunción

Luego de asumir como director general de la Regional Sur, el comisario mayor Walter Trillard dijo que asumió con “las mejores expectativas” y que el trabajo de ahora en adelante será “apoyo directivas precisas con las demás divisiones que son de acá de la capital”, y agregó: “Los ejes que tenemos nosotros en la Regional son primero la prevención por el tema del ciudadano y posteriormente el tema de la capacitación del personal”.

Walter Rafael Trillard, Comisario Mayor.

Asimismo, hizo hincapié en la jurisdicción: “Tenemos siete comisarías, el Comando Radioeléctrico y la Comisaría de la Mujer, y hemos llevado a cabo algunos cambios de los jefes de las dependencias (ver recuadro), pero los mismos con actos protocolares van a ser llevados a cabo en la próxima semana”.

Tras el acto, José Luis Cortés despidió a Pérez, calificándolo de un “buen conductor”, y lamentando “que se haya ido, sobre todo por sus cuestiones personales”.

“Esperemos que los comisarios estén a la altura de la circunstancia y que se trabaje como hasta ahora, y seguramente vamos a tener que ajustar algunos resortes para mejorar lo que es la prevención, para que la gente se sienta cada vez más segura y confíe en nuestra institución”, agregó.

Pedro Romero, Comisario Inspector.

Por su parte, el ministro De La Torre dijo que “a partir de ahora hay que ir reacomodando los aires para ir trabajando de cara a la comunidad y siempre en contacto con la ciudadanía”, y añadió: “vamos a ir recorriendo las comisarías de cada localidad como lo venimos haciendo hace cuatro años”.