Un grupo de amigos y compañeros de trabajo de la ciudad de Caleta Olivia se encuentran trabajando voluntariamente, para evitar que los vecinos más vulnerables salgan a la calle.

En diálogo con La Opinión Zona Norte, Soledad Figueroa detalló: “Fue una iniciativa de mis compañeros y mía. Sabemos, porque lo vemos, que hay muchos que están solos, algunos no pueden salir. Entonces decidimos con mis compañeros de trabajo hacer esto”.

Lo que más necesita el grupo de amigos es alimentos no perecederos, lavandina y otros productos de desinfección.

“Ayer entregamos algunas cosas que fuimos recolectando para los abuelos, y hoy seguiremos con la distribución”.

Mediante su Facebook Soledad manifestó: “Sé que no vamos a ser héroes ni tampoco deseamos serlo. Pero, ¿pensaron cuántos padres llevaban plata día a día? Y esto recién empieza, que quizá los hijos de esos padres, hoy tienen para comer, pero cuando esto se ponga peor no van a tener nada. Me puse a pensar eso y con Ezequiel Orquera, Griselda Giménez, Soledad Figueroa y Lu Fernández tomamos la iniciativa de recolectar alimentos no perecederos”. Los interesados en colaborar se pueden comunicar al teléfono: 0297-155009678.