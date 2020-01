Esta semana funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación dieron declaraciones lapidarias contra el interventor macrista que aseguraba en medios que el hospital estaba en regla y que todo obedecía a una ‘crisis del crecimiento’. Ortiz Maldonado no informó, no pagó, no apareció más.

*Por Sara Delgado

«Con el SAMIC recibimos una bomba activada», fue la frase que utilizó el viceministro de Salud de Nación, Arnaldo Medina, en declaraciones que hizo a FM Dimensión de El Calafate.

Esta semana, el funcionario dialogó con los trabajadores y trabajadoras del hospital, que está con paro por tiempo indeterminado desde que se supo que el interventor designado por el macrismo no había hecho los procedimientos para el pago de salarios de diciembre.

Arnaldo Medina, viceministro de Salud de Nación.

«Podemos describir al SAMIC como una bomba activada, con una situación explosiva, muy compleja, de la cual no teníamos información previa al llegar al Ministerio, y en el transcurso de los primeros días fuimos conociendo qué era lo que estaba sucediendo», indicó Medina.

El mes pasado se cumplieron cinco años desde que el Gobierno Nacional, la Provincia y el Municipio de El Calafate firmaron el convenio tripartito que puso en manos de los tres Estados la administración del Hospital SAMIC. Hoy la restitución de ese esquema es inminente, luego de tres años de Intervención que dejaron al hospital de mayor complejidad de Santa Cruz al borde de la implosión.

El mismo sector político que dijo que el SAMIC no era más que un ‘elefante blanco’ fue el que lo intervino el 5 de abril de 2017, en el punto de mayor algidez de la diatriba macrista y el gobierno de Alicia Kirchner.

Gastón Ortiz Maldonado fue designado después de Leonardo Riera, al que sacaron cuando le pidió a Nación que confirmase los cargos del Consejo de Administración del SAMIC.

‘Heriberto’, como lo llaman delegados de ATE, es kinesiólogo, por lo tanto, no cumplía con los requisitos del Decreto Reglamentario del hospital que estipulaba la figura de ‘médico director’.

Hace más de un año que el SAMIC está en una grave crisis. No sólo se trata del retraso en el pago de salarios, sino en el destrato de Cambiemos hacia la salud pública. El hospital no figuró en el Presupuesto 2019 ni en el que el macrismo dibujó para 2020.

Sin partidas, usando el dinero de los aportes previsionales en el repago de sueldos y sin capacidad para comprar insumos, y en el último tiempo, la comida de los pacientes, el hospital cayó en los últimos meses en su punto más bajo.

Entre los argumentos del interventor sobre la situación actual estuvo la ‘crisis del crecimiento’, una teoría fantasiosa que pretendía explicar que como el sistema provincial es deficitario, el cúmulo de atenciones obturó el hospital calafatense.

Sin embargo, hoy se sabe que nada de eso era cierto. Nación no tiene idea qué hizo Maldonado cuando administró, porque públicamente le recriminaron no haber entregado papeles y que no hizo los actos administrativos para el pago de sueldos.

La pregunta que se hacen hoy en el hospital, con un interventor que pasaba largos meses del año en Capital Federal en supuestas gestiones, es qué estuvo haciendo todo este tiempo y por qué no renunció, porque irse, se fue hace mucho.