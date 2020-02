Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para el fin de semana temperaturas que llegaran hasta los 24° C.

Para el viernes se esperan que la temperatura trepe hasta los 22° C, aunque para las 10 de la mañana ya se registraron más de 15°C.

La ola de calor vendría de la mano de un viento norte que se mantendrá hasta el fin del domingo.

El sábado la mínima será de 11° C y la máxima de 22° C.

El domingo está previsto que la temperatura no baje de 12° C y la máxima alcance los 24° C, con vientos fuertes por la mañana pero muy leves por la tarde.