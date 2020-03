Cuatro bandas subirán a escena, aunque tres de ellas además presentarán sus discos recientemente grabados. La intención es realizar otros festivales del género que no cuenta precisamente con espacios donde poder expresarse.

El próximo sábado 14 de marzo -a la hora 21- en el gimnasio del Centro Chileno se realizará la primera edición del año del Metal Festival, que es organizado por la Casa de la Juventud de nuestra ciudad capital.

En esta oportunidad, cuatro bandas serán las que estarán presentándose, aunque con la saludable curiosidad de que tres de ellas estarán presentando sus discos recientemente grabados.

De esta manera se supo que subirán a escena Vuelta de Página, Mutilagia, Beyond The Multiverse y Blackground, justamente estas últimas tres son las que presentarán sus álbumes.

De acuerdo a lo informado por Emma Gareca, parte de la organización e integrante de Blackground, Beyond The Multiverse presentará “Más allá del Multiverso”, Mutilagia “Confesiones de un Psicópata” y Blackground su homónimo y primer disco que está pronto a ser editado.

Gareca destacó que el show será gratis “con sonido, luces y ornamentación a cargo de la Municipalidad de Río Gallegos, en ese sentido, la idea es que no sea el primer y único Metal Festival de este año, ya que esperamos que hayan algunos más”.

“Conocido por todos es que el metal no es un género al que se le abran muchas puertas y por eso la idea es hacer este festival, difundir lo que cada uno está haciendo, y darle mucha pelota a las bandas que están sacando sus discos, que hacen temas propios y queman sus cabezas creando música”, resaltó Gareca, quien añadió que “hoy por hoy está tan lleno de bandas tributo que se le han cerrado mucho las puertas a bandas que hacen temas propios”.

Por todo eso, será una gran oportunidad para que los amantes del género se acerquen hasta el Centro Chileno, sitio donde hasta hace algunos años se realizaban muchos recitales.

Blackground

Será la banda encargada del cierre del festival. Con idas y vueltas, Blackground se formó a fines del año 2016, aunque la formación original conserva al tecladista (César Mieres) y al baterista, precisamente Emma Gareca, quien recordó que fue ni más ni menos que Iván Sención, cantante de la emblemática banda nacional Jerikó y Watchmen, quien, estando en Puerto Madryn después de un recital, les sugirió que sigan con el proyecto a pesar de las idas de algunos de sus integrantes. “Y no se equivocó”, señaló Gareca.

“En su momento, las guitarras eran de Daniel Suarez y Leonardo Blanc y en el bajo Agostina Romero, algunos tuvieron que irse por cuestiones personales, seguimos cuatro y sumamos a Pedro Cardozo y un bajista, que fue Gastón Jotayan. En diciembre de 2018 hicimos nuestra primera presentación afuera en La Rural durante el Paseo Aniversario de la ciudad”, repasó.

Entre tanto, con relación a la grabación del disco que están por editar, explicó: “Por cuestiones personales Dani no pudo seguir, así que entramos a grabar y me encargué de hacer las guitarras base y también las bases de los bajos, y después Gastón Jotayan y Arturo Herrera se encargaron de meter los arreglos y los punteos de muchos de los temas; Gastón en su mayoría los conocía y sumamos un invitado más, Pablo Ojeda, más conocido como ‘El Chino’, ex guitarrista de Atalaya y Deinisi (dos bandas de rock local con mucho ruedo en los noventa), y las ayudas del productor Julio Miranda en su estudio Capital. En cuanto a las voces estuvieron a cargo de tres vocalistas, Pedro Cardozo, nuestro primer cantante, también Luis Castillo y Jesús Rocco que viene a grabar esta semana antes del recital”, detalló.

Este 14 de marzo Blackground brindará un recital con aproximadamente diez temas que van a estar en el disco más un par de covers “para despuntar el vicio”, según indicó Gareca.

Actualmente la formación está conformada por César Mieres en teclados; Emma en batería; Samuel Varas en bajo, Gastón Jotayan y Arturo Herrera en guitarras y Jesús Rocco y Pedro Cardozo en voces.