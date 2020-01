La representante de Santa Cruz en la Cámara alta, Ana María Ianni, destacó la prórroga del Presupuesto anterior para que funcionen los estamentos nacionales. Además, dijo que esta etapa es diferente a la de los cuatro años anteriores, cuando había “un Congreso adormecido”.

La senadora nacional del Frente de Todos Ana María Ianni valoró la decisión del Ejecutivo de prorrogar el Presupuesto del año pasado para “que las distintas áreas de Gobierno funcionen y se desarrollen”.

La legisladora se refiere a la determinación de la Jefatura de Gabinete Nacional de prorrogar el instrumento legal para estos primeros meses del año. Según el decreto, la medida se tomó “con el objeto de asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios mínimos y esenciales a cargo de las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional”.

En declaraciones al programa La Opinión en Radio, la legisladora anticipó que el Presupuesto 2020 será debatido en marzo, cuando lo envíe el actual Gobierno de Alberto Fernández.

Sin embargo, estos dos primeros meses del año serán de intensa actividad en el Congreso, ya que se estima que el 29 de enero estén ingresados los primeros temas que el Ejecutivo quiere que se debatan en sesiones extraordinarias. “Tuvimos un Congreso adormecido en los cuatro años anteriores, pero no porque los legisladores no queríamos trabajar, sino porque había un Gobierno que no permitía el debate”, opinó Ianni.

Recordó que uno de los primeros temas que tratará Diputados será la Ley de Consenso Fiscal, que suspende la adenda con que el gobierno anterior de Mauricio Macri impuso a los gobernadores la reducción de impuestos provinciales. Esto ya ha sido tratado en el Senado y obtuvo media sanción.

“Ese pacto con Macri fue una extorsión”, fue la calificación de Ianni. “Una extorsión donde las provincias perdieron su autonomía y disponibilidad de recursos. Y ahora se llegó a un acuerdo entre gobernadores y el presidente, y desde el Senado acompañamos de forma unánime”, dijo.

Asimismo, otro tema que se debatirá en enero y febrero será la eliminación de las jubilaciones de privilegio para el Poder Judicial y el Cuerpo Diplomático.

Ianni comentó que el presidente del bloque del Frente de Todos, el diputado nacional Máximo Kirchner, se reunió este martes con el propio presidente Alberto Fernández y con el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, para hablar de estos asuntos.

Huelgas del ‘21

La senadora oriunda de El Calafate también comentó su actividad reciente, en el marco de los eventos para recordar el centenario de los fusilamientos de la Patagonia Rebelde. Este lunes Ianni inauguró en Buenos Aires una muestra, que se exhibirá durante todo enero, en la vitrina del Senado de la Nación en la estación Congreso del subte A.

La senadora estuvo acompañada por la diputada nacional Paola Vessvessian; la ministra de Desarrollo Social provincial, Bárbara Weinzettel; la secretaria de Derechos Humanos, Nadia Astrada; la subdirectora de la Casa de Santa Cruz, Valeria Navarro; autoridades del senado, e invitados especiales.

La muestra consiste en una serie de imágenes que relatan los acontecimientos ocurridos entre 1920 y 1921, y también las primeras ediciones de los libros que relatan esos acontecimientos, como los facsímiles de los diarios de la época.