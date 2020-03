Este año no habrá acto público, ni vigilia en homenaje a los héroes y caídos en Malvinas. Aún así, Sergio Ferreyra, un veterano de guerra, pide que los argentinos no se olviden de lo sucedido. Con la crisis de la pandemia, surgirá una nueva forma de ver al otro, dijo.

Será un 2 de Abril sin acto en Homenaje a los Veteranos de Guerra, por la cuarentena obligatoria, en lo que será una plaza desierta, la ubicada en Barrio Parque de Caleta Olivia. Y, además, habrá menos espacio en los medios para mencionar el tema, o, de hecho, menos interés, salvo que se refiera a la ayuda que ofreció el gobierno argentino a los habitantes de las Islas, tras haberse sabido que hay un caso positivo en el archipiélago.

“Nos sabemos en qué va a terminar esto. Quizás haya más muertos que los seiscientos que dejaron la vida en la Guerra”, vaticina, con amargura, Sergio Ferreyra, excombatiente y presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Caleta Olivia.

“Recuperar Malvinas es un sueño. Pero también lo que hay que hacer es recuperar nuestros recursos naturales que se los siguen llevando los ingleses”, comentó Ferreyra, sobre la política económica en general.

Pero teme que la gente se olvide de lo que ocurrió allá por 1982. “La gente se olvida de todo, siempre hay algo novedoso, y llega un amor y y muere el otro amor. Con este tema de la pandemia ya nadie se acuerda del homenaje a Malvinas”, expresó.

Aún así, para mantener viva la memoria están los Veteranos, cuya relación entre ellos sigue intacta y fuerte. “Somos como una familia”, dijo Ferreyra. De hecho, a esos contactos los hacen cotidianamente, o por grupos de whatsapp, y siempre están informados de los senderos de las vidas de cada uno.

En el caso de Ferreya, él se comunica con el casi centenar de Veteranos que viven en Santa Cruz, y con sus compañeros del CIN, ya que fue enfermero en el Centro médico de Interfuerzas Malvinas, que se había apostado en Puerto Argentino. Por eso, él vio de cerca la muerte y las heridas de la guerra. “Personalmente yo era parte de la tripulación del unimog, con el que íbamos a primera línea a buscar heridos y muertos”, dijo.

“Me comunico con mis compañeros del CIN, y también con los de toda Santa Cruz, porque estamos acá organizados a nivel provincial por una Comisión electa por nosotros mismos. Transmitimos nuestras situaciones, los encuentros futuros. Teníamos preparado un acto para el 2 de Abril, incluso hasta habíamos comprado sillas para tener en el Museo, para seguir trabajando con la gente en las escuelas, y hasta adquirimos piezas de valor histórico”, agregó.

El objetivo del Centro de Veteranos, según Ferreyra, “es mantener viva la historia”. “Si no haces una lectura a la historia, ¿cómo vas a enfrentar el futuro? Por eso los argentinos tenemos graves problemas, por eso reincidimos en los mismos, porque no cerramos las historias”, reflexionó.

Por otra parte, Sergio sabe que, con lo que está sucediendo con el Covid-19 se vienen tiempos diferentes, de que mucha gente “empezará a pensar en el otro”. Ferreyra recuerda que en las ciudades del sur se vivió más de cerca Malvinas, “porque por acá pasaron las tropas”, mientras “en Buenos Aires vivían en otro mundo”.

“Fue una guerra lejana, nos separaban seiscientos kilómetros de océanos. Entonces, todo lo que no vivis es difícil de comprender. Esto de la pandemia servirá para recuperar esa humanidad, y pensar en el otro. No digo que todas las personas hagan ese cambio, uno habla de cierta mayoría, hay muchas personas amables, que piensan en el otro, y hay personas también que no le importan nada los demás”, dijo. “Pero se debe entender que la Patria no sólo es una línea que nos separa de otras naciones, sino las personas”, agregó.

En cuanto a la situación en general del Veterano de Guerra dijo que se ha normalizado, y que ayuda bastante a la economía de sus familias.

Por último, fue consultado por el reclamo de los movilizados al sur durante los tiempos del conflicto bélico, que quieren ser reconocidos también como Veteranos. “No tengo nada contra ellos. Son argentinos, pero a los que estuvimos en la guerra nos molesta que se quieran amparar en una Ley que conseguimos a fuerza de luchas y movilizaciones”, dijo.

El tema de los movilizados es muy sencillo: quieren una pensión. Para mí el drama está en que ser movilizado no es nada, todas las clases fueron movilizadas. Ellos no pasaron lo que pasaron los Veteranos de Guerra”, expresó.