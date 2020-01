Tras la publicación en exclusiva de La Opinión Austral acerca de la demolición de la histórica casa construida por Cripín Sandes, una de las nietas de Nieves, ex propietaria de la vivienda, habló en las redes sociales.

“Si creen que fue fácil tomar la decisión de vender la casa de mis abuelos, están muy equivocados!! Nos costó muchísimo!!” dijo, y agregó que “pasar y ver que la casa de mis abuelos, de mi papá, de mi familia y mi casa no está más, me parte al medio!!”.

La casa de la abuela Nieves tenía en el interior objetos con historia. FOTO: Facebook

Aprovechó también para apuntar contra el Estado y sostuvo: “Pero ahora yo pregunto, ¿alguien en algún momento se acercó a nosotros a proponernos que sea mantenida como histórica? Nunca jamás!! La casa era propiedad privada y como familia decidimos venderla con todo el dolor del alma!!”.

La histórica familia propietaria de la propiedad conocida como “La casa de la abuela Nieves” aseguró que les “dolió en el alma” haber tenido que tomar la decisión de vender el lugar que los vio nacer y criticaron a quienes los juzgaron y al Estado y los medios de comunicación por no preocuparse nunca por la histórica construcción.

Luego de que La Opinión Austral informara acerca de la demolición de la histórica casa construida por Crispín Sandes, una de las primeras hechas con material en Río Gallegos, la familia explicó que tomaron la dura decisión de vender la propiedad al empresario local Adrián Lloret. Fue él quien decidió demoler la construcción.

El frente del local junto a la vivienda. FOTO: Facebook

“Jamás ningún gobierno vino a tocar la puerta, para poder mantener semejante historia”, cuestionó la familia Cerra de Martínez. Dejando entrever que eso habría evitado el triste final para familiares, allegados y vecinos.

“No fue fácil tomar semejante decisión, crecimos en este hogar, somos muchos las personas que disfrutamos del aroma al café de la Abuela Nieves!!!”, expresaron.

La propiedad pertenece ahora al empresario local Adrián Lloret. Todo quedó demolido. FOTO: MIRTA VELÁSQUEZ

“Tanto la casa y la abuela hicieron mucho en esta ciudad… Sin embargo jamás hicieron alguna nota o vinieron a visitar la casa”, cuestionaron acerca de la publicación de la información y los comentarios de la gente. “Municipalidad y todos los organismos que dependen del Estado nunca la tuvieron como Casa histórica, pagamos como cualquier ciudadano!!!”, exclamaron.

En efecto, La Opinión Austral confirmó con la ex titular de la Dirección de Gestión Cultural del Municipio de Río Gallegos que la casa nunca fue incluida en el programa Rescate 1900, una iniciativa del Departamento Patrimonio Cultural que pone en valor el capital histórico de tiempos fundacionales conservado por los vecinos.

Eugenia, una de los 3 ex dueños de la casa de la abuela Nieves dijo: “Yo en esa casa nací, crecí y viví casi 32 años de mis 37, con ella se fue toda mi vida!”

“Pero ahora yo pregunto? Alguien en algún momento se acercó a nosotros a proponernos que sea mantenida como histórica!! Nunca jamás!!”, cuestionó. “La casa era propiedad privada y como familia decidimos venderla con todo el dolor del alma!!”, remarcó.

“La casa no fue vendida a Austral ni a ningún político, no inventen cosas que no son!”, dijo en relación a los comentarios de la gente tras la viralización de la noticia. “Solo les pido, que no opinen estupideces”, cerró la nieta de la abuela Nieves.