“Si no sentís el problema del otro, tenés que dar un paso al costado”

La ex ministra de Salud y Ambiente, Rocío García, hizo un balance de su gestión y del trabajo que llevó adelante desde la Cartera, destacando la ‘humanización’ del servicio que se brinda a la comunidad en los hospitales de la provincia y la capacitación de los profesionales de la salud.

En diálogo con La Opinión Austral, la diputada provincial repasó la labor que se llevó adelante desde el Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz, con resultados, entre los que subrayó la baja de las complicaciones por enfermedades tipo influenza, gracias al impulso de un modelo centrado en el paciente.

García comenzó su gestión con planificaciones y propuestas que luego, sobre la marcha, tuvieron que esperar porque la realidad, los problemas cotidianos y las necesidades más urgentes le fueron marcando el camino.

Sin embargo, y “a pesar de que mi superplanificación en distintas áreas debió quedar relegada, este último tiempo hemos podido capacitar, traer diplomaturas, pudimos hacer convenios, este año se abrió un poquito más a lo que nosotros realmente nos habíamos propuesto” contó y agregó que “desde el primer día de gestión hasta el último tuve las ganas y el compromiso de siempre, porque en salud no tenés tiempo de decir lo hago mañana, esas horas o ese tiempo puede complicarle la salud a otro y estamos hablando de la vida”.

Entre los puntos que destacó la ex funcionaria, valoró las conclusiones positivas del último boletín epidemiológico que llamaron la atención al Gobierno Nacional, “en cuanto a las infecciones respiratorias fuimos la provincia que más circulación viral tuvo, en cuanto a las enfermedades tipo influenza y, sin embargo, fuimos los que menos complicaciones tuvimos”.

Al respecto fundamentó que hubo un descenso de entre 40 y 50%, de año contra año, en bronquiolitis en menores de dos años, en neumonías y en internaciones agudas, “esto tiene que ver con la atención a tiempo y personalizada, con los centros de salud y la mejora de los sistemas de guardia, fue gracias al equipo de salud, que la verdad está mejorando día a día”.

También reconoció que esos indicadores están relacionados directamente con la aplicación de los sistemas Triage de Guardia, que agilizan la atención y la clasificación de la gravedad del paciente, y con los turnos online, “con todo eso se fue mejorando toda la estructura, uno puede criticar el tiempo de espera en la Guardia, pero ahí es adonde resalta la importancia de poder comunicar”.

En este sentido, la actual legisladora provincial reconoció el valor de la información que se le da al paciente: “Hay que explicarle cómo es la ingeniería de un hospital, para que puedan entender por qué hay una demora, que estamos complicados porque entraron tres urgencias, por ejemplo, ellos se sienten mal y quieren ser atendidos rápidamente”.

De este modo, sostuvo que “todo esto tiene que ver con lo que nosotros queremos establecer acá en Santa Cruz, que es un modelo centrado en el paciente y no hegemónico médico que la verdad no sirve, porque no brinda contención” porque “el paciente no es un número, tiene una patología que hay que mirar de manera integral”.

En este punto, la diputada hizo hincapié en la importancia de humanizar al personal de la salud: “Tenemos todas las herramientas y a los profesionales capacitados, es simplemente motivarlos, creo que ahí está la clave”.

Por último, la ex ministra valoró la empatía como una necesidad fundamental, “si a uno no le importa lo que le está pasando al otro difícilmente puedas estar en salud, esa tiene que ser realmente una reflexión permanente, si no sentís el problema del otro, tenés que dar un paso al costado”, y analizó: “es un trabajo que hemos impulsado durante todo este tiempo, en algunos lo logramos y en otros habrá que seguir”.

Charla «Rol del Cannabis en la Medicina Moderna»

Este viernes se realizó, en el auditorio de la UTN, una jornada de reflexión sobre el uso de la marihuana que estuvo a cargo del reconocido médico argentino Dr. Marcelo Morante y fue la última actividad organizada por el Ministerio de Salud y Ambiente antes del cambio de gestión.

Al respecto, la ex funcionaria Rocío García explicó que “esta era una deuda que nosotros teníamos, siempre lo quisimos hacer, pero era complejo”, como lo fue también lograr que el Dr. Morante venga a Río Gallegos para guiar el trabajo que se viene con respecto a la temática.

“Queríamos que venga y que realmente nos oriente en una estrategia para avanzar con las universidades, acá tenemos lugares a donde podemos realizar el aceite de cannabis, para lo que es fundamental saber más”, afirmó Rocío.

Actualmente, se sabe que más de 300 familias están utilizándolo, “sabemos que lo están consiguiendo, pero necesitamos saber qué es lo que están tomando, porque hay que hacer un manejo responsable del cannabis, uno no puede frenarlas, porque ante el sufrimiento de un hijo o de un familiar van a intentar todo para que eso no siga”.

Para ello, destacó la importancia de que se involucren todos los sectores: “hablamos con el Colegio Médico, con los Consejos Médicos, es un tema complejo y muy importante, tiene que haber realmente la sinergia de todos los actores de Santa Cruz para poder darles lo mejor y mejorar la calidad de vida de los pacientes”.

La ex ministra relató a LOA que se reunió con algunas familias, “y cuando te dicen que los nenes convulsionan treinta veces entendés que van a buscar todo, pero es importante que lo hagan acompañados por el Estado, porque así le damos seguridad y tranquilidad a ellos, esa es nuestra responsabilidad”.

Por último, adelantó que el Dr. Morante se comprometió a “seguir trabajando con nosotros y nos va a guiar para hacer lo mejor para Santa Cruz, él es el mejor, súper reconocido en todo el mundo, tenía que ser él”.