El Municipio presentó una bandera con un parche que no pasó inadvertido. Medios nacionales se sumaron a la polémica e intentaron instalar que fue una escuela de Río Gallegos. ¿Qué se izará este domingo en un nuevo acto cívico?

Sigue la polémica por el parche que utilizó el Municipio para remendar el símbolo patrio utilizado en el izamiento.

El pasado lunes 27 de enero La Opinión Austral publicaba en exclusiva el “parche” utilizado por el Municipio de Río Gallegos para remendar la bandera argentina en el izamiento dominical. El hecho despertó polémica en las redes sociales del multimedio y tomó tal magnitud, que medios nacionales tomaron la noticia.

El arreglo que realizó el área de Protocolo de la Comuna fue captado por la cámara de la fotógrafa de este diario, Mirta Velásquez.

Medios nacionales intentaron instalar que la bandera izada era de una escuela de Río Gallegos.

Asimismo, pese a que estuvo muy claro dónde ocurrió el hecho, gran parte de los portales digitales y diarios que tomaron el caso, lo hicieron erróneamente –algunos con intencionalidad política- marcando que la bandera “remendada” era de una escuela de la capital provincial.

Así, cargaron contra la gobernadora Alicia Kirchner, desconociendo que el lugar y contexto en donde se izó la bandera con el parche se trata del izamiento de Río Gallegos, acto cívico que tiene 72 años de historia y continuidad cada domingo al mediodía de manera ininterrumpida, y es transmitido en vivo por Radio LU12 AM680.

Lo cierto es que la desprolijidad no pasó inadvertida. Las críticas y análisis de si está bien o no parchar un símbolo patrio no tardaron en llegar.

Desde Protocolo del Municipio señalaron oportunamente, ante la consulta de este medio, que se trató de un “remiendo”, explicando que la rotura era de unos 40 centímetros “y así era peor proceder a izarla”.

FOTOS: MIRTA VELASQUEZ

Además, subrayaron que el arreglo “no le quita el valor emblemático al símbolo”, considerando que “no se está agregando nada que desvirtúe el significado o forma de la bandera argentina”. “Cuando se pueda cambiar, se cambiará”, aseguraron.

Se estima que por una cuestión presupuestaria y de tiempo, los encargados determinaron realizar tal parche por el día y solucionar el problema en la semana. ¿Qué se izará este domingo en Río Gallegos?, aún es una incógnita, pero se prevé que no sea la misma bandera remendada con un tono azul que descoloca.

El parche llamó la atención de los presentes y, automáticamente, surgió la polémica. FOTOS: MIRTA VELÁSQUEZ

Asimismo, no sólo vecinos opinaron que se trató de “una falta de respeto”, sino también especialistas en la materia que se desempeñan en áreas de Protocolo y Ceremonial, en distintos ámbitos.

Todos marcaron que no está permitido parchar la bandera oficial. Si bien es preferente que se repare ante algún problema, no está bien realizarlo de la manera en que lo hizo el área protocolar comunal, con un trozo de tela azul, que decididamente se contrapuso con la bandera nacional.

Nunca un “parche tan grosero”

Luego del tema instalado en redes, LOA habló en exclusiva con el ex director del Monumento a la Bandera y actual miembro del Instituto Nacional Belgraniano, Miguel Carrillo Bascary, quien indicó que han tenido casos similares, pero que nunca vio un “parche tan grosero”.

También marcó que la bandera pude ser remendada, pero no con cualquier parche, sino con uno “hecho dignamente, con un color más aproximado posible”.

“Si no se consigue el celeste propio, se toma un lienzo blanco y se lo tiñe con anilina celeste y se le va dando tono hasta que se llega al exacto. Entonces una vez que se consigue, se procede al parchado”, explicó el especialista.

Sigue la polémica por el parche que utilizó el Municipio para remendar el símbolo patrio utilizado en el izamiento. FOTOS: MIRTA VELASQUEZ