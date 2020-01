Dos delincuentes encapuchados entraron en un comercio de Buenos Aires y Tucumán de nuestra ciudad capital y, tras reducir a una empleada, se alzaron con un botín cercano a los 8.000 mil pesos, escapando luego a pie en dirección al Hospital Regional. Las averiguaciones se encuentran a cargo de la DDI y la Seccional Primera.

Un violento asalto se registró a plena luz del día en una panadería ubicada a unos metros del Hospital Regional de nuestra ciudad capital, el que dejó como saldo al comercio sin la recaudación del día y a la Policía realizando las averiguaciones para dar con los perpetradores del crimen.

De acuerdo a la información recabada por La Opinión Austral, se pudo saber que el hecho se registró pasadas las siete de la tarde del jueves en la sucursal de la cadena de panaderías “Libertad”, emplazada en la esquina de las calles Buenos Aires y Tucumán.

Allí, dos sujetos encapuchados -de unos 25 años- ingresaron al lugar y amedrentaron a la trabajadora, que en ese momento se encontraba sola, ya que su compañero estaba en el baño, según indicó ella misma a este medio cuando fue consultada sobre el delito que la tuvo como víctima.

“Uno de ellos tenía un buzo tipo canguro y dijo que tenía un arma, yo no me iba a arriesgar, así que me tiré al piso”, dijo la empleada sobre el momento en el que fue obligada a arrojarse al suelo para que los delincuentes se apoderaran del dinero, una suma cercana a los ocho mil pesos.

Tras cometer el robo, los malvivientes se escaparon en dirección al Hospital Regional por la calle Buenos Aires y en esos momentos los trabajadores pudieron llamar a la Policía, para que se comience con las actuaciones correspondientes y dé con los malvivientes.

En el caso tomó intervención el personal del Comando Radioeléctrico y la Seccional Primera que arribó momentos después al lugar del robo.

Luego de constatar que la mujer no presentaba heridas y se desestimaba el pedido de la ambulancia, los agentes realizaron un operativo cerrojo en las inmediaciones del lugar en busca de dar con los malvivientes. Lamentablemente, el procedimiento arrojó resultados negativos, ya que no se encontró a personas en actitud sospechosa.

De igual manera, los agentes realizaron las diligencias de rigor en el interior de la panadería. Según trascendió, el lugar no cuenta con cámaras de seguridad, pero locales o casas lindantes sí las tendrían. Asimismo, se procedió a buscar indicios o evidencias que dieran cuenta de la identidad de los maleantes, por ello buscaron huellas en la caja registradora, aunque no se supo si este procedimiento arrojó resultados positivos o no, ya que se desconoce si los delincuentes tenían guantes a la hora de cometer el delito.