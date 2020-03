En Argentina se registran 31 casos de coronavirus confirmados y, hasta el momento hubo una muerte. El Gobierno nacional, en tanto, decretó la emergencia sanitaria. En Santa Cruz no hay casos, pero la población se mantiene en vilo. Eventos cancelados y un riogalleguense en cuarentena. ¿Cómo actúan los municipios?

En Santa Cruz no se registran casos de COVID-19 hasta el momento. Uno de los casos sospechosos provenía de Puerto Santa Cruz. Se trató de un hombre de 52 años que viajó con su familia a Australia y, 11 días después de regresar, comenzó con síntomas compatibles.

Sin embargo, luego de los estudios realizados en Buenos Aires, la sospecha quedó descartada. Señalaron que la medida protocolar habría sido activada erróneamente, considerando que Australia no se encuentra dentro de los países de zona de riesgo.

En tanto, el Gobierno de la provincia envía un informe diario, a las 12 y 18 horas, con la finalidad de llevar tranquilidad a la población e informar todo lo referido a la situación en Santa Cruz.

En este sentido, el Ministerio de Salud y Ambiente ratificó que la provincia no registra casos y desde la cartera sanitaria, indicaron que se están estudiando casos de personas que presentaron sintomatología, las cuales están cumpliendo su aislamiento por prevención, pero hasta el momento no se activó el protocolo de actuación.

Asimismo, y en consonancia con lo resuelto por el Gobierno de la provincia de Santa Cruz, el Municipio de Caleta Olivia comunicó la suspensión preventiva de la realización de actos públicos masivos y fiestas populares de gran concurrencia, organizados desde el Ejecutivo municipal en el ámbito de la localidad hasta nuevo aviso.

Lo mismo sucedió con el Ejecutivo de El Calafate, luego de que el intendente Javier Belloni confirmara la suspensión de todas las actividades que aglomeran gran concentración de personas, siguiendo la recomendación de la cartera sanitaria nacional y provincial, alcanzando las actividades deportivas y culturales.

Por la noche, el Ministerio de Salud y Ambiente informó que en esa localidad se activó el protocolo de actuación en el marco de la situación epidemiológica actual con una paciente norteamericana que se encuentra aislada en el Hospital SAMIC, y se le tomaron muestras para descartar o confirmar la enfermedad.

El estudio por inmunofluorescencia realizado dio negativo, por ello se ha enviado la muestra al Instituto Malbrán, único centro en el país que cuenta con los reactivos específicos de confirmación.

De forma preventiva, por resolución 457/20 el Consejo Provincial de Educación resolvió la suspensión de las actividades en todos los niveles y modalidades por el término de 24 horas.

Otros municipios que tomaron la determinación de suspender actividades, tales como el de Los Antiguos, Puerto Santa Cruz, Puerto Deseado, Río Turbio y El Chaltén.

La situación de Las Heras fue diferente. Ahí su intendente, José María Carambia se había negado a suspender la Fiesta de la Estepa por el ‘gasto’ que esto conllevaría para su administración, sin embargo, luego de una intimación que el hizo el Gobierno de la provincia, depuso su actitud y la fiesta no se realizará.

El caso del santacruceño en cuarentena: “Esto viene en serio”

Se trata del cineasta Martín Subirá, joven de Río Gallegos que reside en Buenos Aires y que viajó a España, Francia y Bélgica. “Acá estamos, viviendo la cuarentena en primera persona”, relató a Radio LU12 AM680.

Sobre su viaje, explicó: “Suelo trabajar afuera, en este caso estuve con una producción en Barcelona y París. Cuando llegué el tema del coronavirus estaba recién arrancando esta locura, todavía no había pasado lo de Italia. Cuando bajé del avión, había muchas cámaras de televisión. Desde ese momento no le di mucha importancia porque supuse que era el tipo de cobertura de los medios, lo que me pareció poco serio”.

Subirá afirmó, en tanto, que “al principio pensaba, como mucha gente, que son cuestiones mediatizadas, pero poco a poco vi que comenzó a tener más gravedad el tema”.

En relación a su viaje y su situación actual agregó: “Estuve en España, Francia y Bélgica, pero estuve en muchos aeropuertos. Agarré la primera etapa y después toda la locura final. Cuando llegué no había protocolos, fue un vuelo normal, recién se estaban cancelando algunos”.

“Tenemos que estar dos semanas en cuarentena esperando a ver si aparece algún síntoma. Llamé al 107 y me dijeron que solamente tenía que estar en mi casa y no salir”, apuntó el joven.

En tanto, sostuvo que mantiene la situación de manera responsable “si yo llegara a salir por mi cuenta es responsabilidad mía, porque si tengo el virus y salgo causo un daño a la sociedad”.

Por último, indicó: “Ya pasé cinco días, por suerte mucho de mi trabajo pasa por estar en la computadora a escribir, así que no me es problema. Es mejor prevenir que curar. Me parece que esto viene en serio y hay que ser responsables.

Recomendaciones del Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia

Desde la cartera sanitaria recomendaron a la comunidad continuar con las medidas de prevención para la población, profesionales de la salud y quienes trabajan en pasos fronterizos y lugares que atienden al público.

En este sentido, hicieron hincapié en la consulta telefónica al 107, ante la presencia de fiebre, síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta, dificultad para respirar) y el antecedente de viaje a zonas con circulación viral o contacto estrecho con un caso.

La cartera sanitaria provincial envía partes diarios informando el estado de situación actual.

A las personas que ingresan al país que hayan permanecido en zonas con transmisión del nuevo coronavirus, se recomienda permanecer en el domicilio y no concurrir a lugares públicos como ámbitos laborales, recreativos, deportivos y sociales durante 14 días.

También consideraron que es importante transmitir a la comunidad que las recomendaciones son dinámicas en función de la evolución de la situación local y global.

“Este no era momento para que venga el papa Francisco”

El obispo de la Diócesis Río Gallegos, Jorge García Cuerva, dio una conferencia de prensa con motivo de explicar el panorama respecto a la suspensión de la Misa por los 500 Años a realizarse en Puerto San Julián.

Los eventos estaban previstos para el 30 y 31 de marzo y 1º y 2 de abril, pero finalmente quedaron pospuestos hasta nuevo aviso a raíz de las medidas de prevención por el coronavirus.

“Queremos agradecer el tiempo y esfuerzo dedicados a la preparación de este acontecimiento por parte de las autoridades municipales y provinciales junto a todo el pueblo de Dios”, expresó. Luego hizo un llamado “a todos los hermanos de Tierra del Fuego y Santa Cruz, los invito a poner todos los medios necesarios para cuidar la salud de todos, siguiendo las indicaciones de las autoridades, como así también las propuestas por la conferencia episcopal argentina para las celebraciones litúrgicas”.

Asimismo, el obispo sostuvo que en concordancia con el Gobierno de la provincia, quedarán atentos a las disposiciones: “Una vez que ellos nos den las líneas o propuestas de cómo avanzar en la prevención del coronavirus, iinmediatamente como Iglesia vamos a acogernos a esas disposiciones y acatar lo que ellos consideren”.

Respecto al papa Francisco, aseguró que está al tanto de toda la situación, que el comunicado le llegó, como así también al delegado pontificio uruguayo. “Estoy seguro de que el Papa en algún momento nos va a decir algo. La esperanza de su visita está en todo momento, él tiene ganas de venir a la Argentina. Dios sabe por qué hace las cosas, este no era momento para que venga”, concluyó.

Familias en alerta: el caso de Claudia y su hijo con asma

Claudia es una vecina de Río Gallegos y está preocupada por el comienzo de su hijo de 4 años en el jardín de infantes. Pero tiene sus motivos particulares: el niño tiene una patología poco frecuente, además de padecer asma y tener un sistema inmune débil.

“Estoy bastante preocupada, mi esposo es profesional de la salud y conversamos estos temas en casa, y la verdad que el panorama no lo vemos muy prometedor”, señaló en diálogo con En el Tintero, por Radio LU12 AM680.

Indicó que acudirán a su médico pediatra para que les brinde un mejor panorama, y así tomar la decisión de enviar o no al pequeño a clases. “Tenemos fundamentos, entre los dos debatiremos qué es lo que es mejor para él”.

Por el asma que presenta su hijo, Claudia explicó que siempre intenta protegerlo del clima, ya que además “tiene alergia asociada al asma”, pero “mucho más no podemos hacer más que darle la medicación”. También contó que hace tiempo tuvo un virus “que también fue bastante complicado” y por el que asume que le generó el asma de forma crónica.

“Viveza criolla”: su prima llegó de Italia y decidió no ir a trabajar

Una empleada administrativa del Ministerio de Economía de la provincia de Santa Cruz tuvo contacto con una prima que llegó de Italia y por eso decidió que, por prevención, sería mejor dejar de asistir al trabajo.

Junto con ella, varios trabajadores de la misma área se retiraron a sus domicilios. “Aprovecharon la volteada”, aseguraron otros compañeros que comparten edificio pero que no tuvieron contacto con la mujer.

Desde el Ministerio de Economía aseguraron a La Opinión Austral que nadie tuvo síntomas. Ni siquiera la prima que regresó de Italia. De otro modo se hubiera activado el protocolo de prevención por coronavirus. Pero nada de eso sucedió hasta las 12 horas, según informó de manera oficial el Gobierno de la provincia.

Fuentes gubernamentales aseguraron también que “ninguna de las personas manifestó tener sintomatología”, dijeron en respuesta al supuesto hecho de que los trabajadores de Economía fueron a laboratorios a sacarse muestras.

Además, el protocolo de actuación no determina que deben sacarse muestras, por el contrario, se pide no ir a centros de salud, ni hospitales sino comunicarse en caso de tener algún síntoma a la línea 107.