Sin esfuerzo no hay línea de meta

Una de las cuestiones que se dieron a lo largo del año fue el trabajo de inclusión. Los organizadores de los Juegos EPADE siguen adelante, apostando a las disciplinas adaptadas para niños y jóvenes con distintas discapacidades. A esto se acoplaron los Juegos Binacionales de la Para Araucanía, que en su primera versión, disputada en la provincia de Neuquén, contuvo a poco más de 300 nadadores y atletas. No fue competitivo, sino participativo, para motivar aún más su práctica en el marco internacional.

En el ámbito capitalino, se dio la inclusión de niños con trastorno del espectro autista en la escuela de taekwondo que dirige Alejandro Vera. Son tres los jovencitos que aprenden y enseñan a la vez. Fue un desafío, pero dio excelentes resultados tras un proceso que no sólo involucró a los instructores, sino también al resto de la comunidad: alumnos y familiares. Entre todos aprendieron a incluirse. Los convencionales a tener cuidado de no gritar o causar ruidos que perturben a sus nuevos compañeros. Ellos pudieron instruirse en un arte marcial, al punto de animarse a rendir el examen delante del resto, bajo la atenta mirada de todos. Como si no fuera suficiente, se sumaron a las delegaciones competitivas y experimentaron esa ansiedad de ocupar el espacio central de un certamen. Entre todos fueron sorteando dificultades para transformarse en una red de contención, situación que contribuye al crecimiento y aprendizaje de vida para todos. Si alguno de los alumnos tiene, en su edad adulta, la oportunidad de conocer a otras personas con TEA, sabrá cómo interactuar y en un mundo donde todo es comunicación, resulta más que positivo este inicial aprendizaje.

El hockey pista sigue dando satisfacciones en el ámbito local, provincial, regional y nacional. Las asociaciones con las que cuenta Santa Cruz obtienen diferentes resultados: la de Zona Norte no consigue descollar en los resultados, pero apuesta firmemente a las formativas con capacitaciones y llevando el proyecto ‘Talentitos’ a Caleta Olivia. Asisten a cuanto torneo pueden, lo mismo que pasa con la Santacruceña, que cuando sale lo hace para ganar o quedar entre los primeros puestos.

El automovilismo a nivel nacional se quedó sin dos referentes como Sebastián Gómez y Ariel Michieletto, quienes por falta de respaldo económico se vieron obligados a quedarse en casa. A los que el apoyo económico se los permitió fueron Gastón Grasso, entre los adultos, porque los más jóvenes son los que siguen firmes y con ánimos renovados, como el caso de Thiago Martínez, Cristóbal Riestra y Gerónimo Núñez, que la semana pasada estuvo con su hermano Mateo girando en el Gálvez para ir acostumbrándose a las pistas que recorrerá en 2020.

Y no podemos dejar pasar por alto lo triste: el evento que dejó a miles de chicos sin su esperado festejo. Se trata de la segunda propuesta de la Liga Municipal de Futsal que jugó en todos los espacios municipales para permitirles a los chicos jugar en sus barrios. Más de 100 equipos entre damas, damitas, niños y jóvenes tenían todo listo para la final en el Rocha y justo ese día, la propuesta fue otra. Las nuevas autoridades buscan por estos días ver la forma de solucionar el inconveniente, que pareció más bien una puja de poderes en la que terminaron involucrados los chicos.

Volviendo a lo positivo, está la perseverancia de Hispano Americano por mantenerse en el básquet de alto nivel. Ajustándose al presupuesto, consiguieron conformar un cuerpo técnico que busca en cada jugador la herramienta para mantener un buen ritmo. Este año pasaron de jugar en el Boxing a jugar en el renovado Rocha, gimnasio municipal enclavado en el corazón del populoso barrio Jorge Newbery.

Para finalizar el año, la grata noticia en el ambiente fue el interés del club árabe por Leonardo ‘Colo’ Gil, nacido y criado en Río Gallegos, que del gimnasio Lucho Fernández pasó a jugar al Club Ferrocarril YCF y dio el salto a la CAI, para luego meterse en el juego grande. Por su humildad y lo que representa en una comunidad con gran parcialidad futbolera, la satisfacción fue generalizada.

En resumen, el esfuerzo, el sacrificio, la constancia y la tenacidad son características que permiten a los deportistas seguir buscando su propio techo, porque trascender y alcanzar sueños sigue siendo la premisa.