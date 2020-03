En diciembre, la Escuela de Teatro Itinerante de Santa Cruz dejó de funcionar en el Obispado luego de dos décadas de contrato. Pese a ello, continúan dando los talleres pero en lugares que gestionaron con vecinos de nuestra ciudad. Del teatro municipal “no se sabe nada”, indicaron.

La Escuela de Teatro Itinerante de Santa Cruz (ETISAC), tras haber funcionado por dos décadas en el Obispado, debió dejar el lugar en diciembre del año pasado. Según señalaron, se dio por indicación del obispo García Cuervo. “No nos renuevan el contrato del teatro, así que nos tuvimos que ir”, apuntaron.

En aquel momento, la noticia “golpeó” al teatro local que lamentó perder el lugar luego de 17 años.

Desde la escuela habían manifestado: “Este año la Diócesis ha decidido que nuestra asociación sin fines de lucro no retribuye suficiente ingreso económico para su institución, por lo que nos vemos obligados a desalojar la sala para que puedan disponer de la misma para alquileres particulares y así recibir los ingresos que tanto anhelan. Queda en evidencia, que para ellos el arte no es útil si no viene acompañado de un beneficio material”.

Agregaron, además: “Todo el aporte que el teatro ha hecho a través de este espacio a la comunidad, queda en un segundo plano para un grupo de personas que no considera que valga la pena acompañar estas actividades si no hay un ingreso de dinero suficiente”.

Luego de lo sucedido, la ETISAC encontró la forma de continuar en pie y seguir brindando talleres a la comunidad. Por tal razón, continúan abiertas las inscripciones hasta el 15 de marzo inclusive, de 17 a 20 horas.

Según detalló la referente de la escuela Gloria Villar a La Opinión Austral, actualmente brindan los talleres en dos lugares que consiguieron a través de vecinos. “Encontramos los espacios para niños y adolescentes arriba de Charitos, en Kirchner y Rawson, y una parte de los más avanzados en una casa en el barrio YPF, sita en Gendarmería Nacional 7555”, detalló.

De esta manera, mediante arreglos internos y gestión con la comunidad, fueron buscando espacios para poder brindar los talleres donde lograron el arreglo para poder mantener gastos propios del lugar, como servicios de luz y gas.

“Gracias a la comunidad tenemos espacio donde realizar los talleres. Siempre como escuela tenemos ese objetivo, el teatro no se muere. Después de 17 años de estar en un mismo lugar, en el teatro del Obispado donde no nos renovaron el contrato, nos estamos acomodando a esta nueva forma”, agregó Villar.

Del teatro municipal “no se sabe nada todavía”, indicó.

Para la referente en la ciudad, “el teatro siempre va a seguir estando y la comunidad aporta a eso”.

Sin embargo, destacó que “como escuela y proyecto, uno siempre tiene a futuro el objetivo de tener un espacio propio, pero hay que trabajar bastante en eso”.

Esta es la última semana de inscripción de 18 a 20 horas, agregó Villar, “aun así, pueden acercarse en los horarios de taller de 17 a 20 horas, posterior a la fecha que finaliza el 15 de marzo”.

“La semana que viene comenzarán los talleres a las 17 horas, todos los que inician teatro, inclusive adultos que comienzan en ese espacio en la avenida Kirchner”, concluyó Villar.

Para mayor información sobre talleres, comunicarse al celular (2966) 655775.