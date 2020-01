Sin respuestas de autoridades, el Peliche continúa “a la deriva”

Trabajadores del CAPS “Fernando Peliche” continúan en una situación laboral inestable. Sostienen que las autoridades no responden y la incertidumbre se incrementa. La “estabilidad” laboral tiene fecha hasta marzo, momento en el cual esperan poder firmar los nuevos contratos. Actualmente, la administración interina está en manos de Humberto Soplanes.

El hermetismo de las autoridades del Centro de Atención Primaria de la Salud “Fernando Julio Peliche” continúa latente y los trabajadores se encuentran inmersos en una inestabilidad laboral que los preocupa. El próximo lunes vencerá el plazo para abonar los haberes de los empleados, quienes aún no tienen novedades.

En tanto, la administración interina quedó a cargo de Humberto Soplanes, quien está al frente de forma provisoria hasta que se resuelva la situación.

En noviembre del año pasado asumió la nueva directora, Jimena Mercado, pero poco se sabe sobre la situación de los 12 trabajadores monotributistas que quedaron “a la deriva”, tal como indicaron a La Opinión Austral.

Uno de esos trabajadores dialogó con el medio y explicó cómo viven la situación actual: “Hasta ahora no tenemos ninguna respuesta concreta, esa es la verdad. Estamos a la espera de que venga el director Charquero y resolvamos la situación. Mientras tanto, seguimos trabajando tal cual nos comprometimos, de 8 a 14 horas por horario de verano, pero nada más”.

El empleado del CAPS indicó que se encuentran a la espera de poder cobrar, “eso es lo que crea la incertidumbre que leemos por medios de comunicación, pero ellos no se han comunicado con nosotros”, apuntó.

De la misma manera, se encuentran a la espera de la firma de contratos que debiera tener lugar en el mes de marzo, cuando finalizará la “estabilidad” que prometieron las autoridades previamente.

“Es bastante incierto, todo atado con hilos, no hay nadie que diga ‘vamos tal día’ o ‘vamos a firmar contratos en esta fecha’. La estabilidad se nos dio hasta marzo. Se mantiene todo igual, a la espera de poder cobrar y que nos traigan los contratos nuevos, que es lo que aseguró el interventor”, agregó el trabajador.

En tanto, los profesionales que renunciaron no volvieron. “La idea sería incorporar más, pero eso lo tiene que decidir la gente nueva que se haga cargo. El tema es que nadie se quiere hacer cargo, ni Municipio, ni Provincia, ni Nación”, señaló.

Una situación similar atraviesa el SAMIC en El Calafate, donde “están y no están, no saben responder y cada vez tienen más problemas, ahora están con un paro de 72 horas y no tienen comida para la gente, como muchas de las instituciones que todavía no tienen una autoridad nueva que se haga cargo”.

El trabajador señaló que la situación “es crítica para todos”.

“A nosotros nos tienen en el medio, aguantamos porque podemos hacerlo, pero hay gente que es el único trabajo que tiene. Seguimos a la deriva. Esa es la verdad”, añadió.

Los trabajadores solicitan que “por lo menos nos manden los contratos para poder tener continuidad, así no podemos seguir”.

Por tal motivo, el trabajador del CAPS apuntó: “Si cuando cobramos no tenemos los contratos, nos iremos todos a las casas. Nos deben el mes de diciembre nada más, que vence el día 13 para que nos paguen, pero nadie se ha comunicado. Somos 12 personas monotributistas porque la Municipalidad ya sacó todo el personal de odontología, enfermeros y nutricionistas. Los únicos que quedamos fuimos los monotributistas”, concluyó.